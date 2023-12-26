Txt2VobSub для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TrustFm
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Txt2VobSub - это простой, но эффективный инструмент, который позволяет конвертировать SRT и TXT файлы в формат VobSub (IDX/SUB). Это именно тот инструмент, который вам нужен для работы с фильмами.
Программа не требует установки, а поскольку записи в реестре Windows останутся неизменными, ее можно считать портативной. Таким образом, вы можете поместить Txt2VobSub на съемное устройство и брать его с собой повсюду.
Интерфейс прост и интуитивно понятен. Начать работу можно с загрузки входного файла в формате SRT или TXT.
Таким образом, вы можете выбрать количество кадров в секунду, язык вывода и настройки цвета (антиалиас, контур, текст). Также можно настроить название, стиль, набор символов, размер, выравнивание, смещение и начертание шрифтов.
Кроме того, вы можете сбросить настройки до значений по умолчанию, создать пакетный список и изменить изображение интерфейса на то, которое вы хотите.
Txt2VobSub потребляет малое количество системных ресурсов и выполняет задачу за короткое время. Кроме того, программа содержит пошаговое руководство, доступное со страницы "О программе". Таким образом, даже начинающие пользователи смогут быстро освоиться с этим приложением.
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