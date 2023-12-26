Txt2VobSub для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,06 Мб
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Txt2VobSub скриншот № 1

Txt2VobSub - это простой, но эффективный инструмент, который позволяет конвертировать SRT и TXT файлы в формат VobSub (IDX/SUB). Это именно тот инструмент, который вам нужен для работы с фильмами.

Программа не требует установки, а поскольку записи в реестре Windows останутся неизменными, ее можно считать портативной. Таким образом, вы можете поместить Txt2VobSub на съемное устройство и брать его с собой повсюду.

Интерфейс прост и интуитивно понятен. Начать работу можно с загрузки входного файла в формате SRT или TXT.

Таким образом, вы можете выбрать количество кадров в секунду, язык вывода и настройки цвета (антиалиас, контур, текст). Также можно настроить название, стиль, набор символов, размер, выравнивание, смещение и начертание шрифтов.

Кроме того, вы можете сбросить настройки до значений по умолчанию, создать пакетный список и изменить изображение интерфейса на то, которое вы хотите.

Txt2VobSub потребляет малое количество системных ресурсов и выполняет задачу за короткое время. Кроме того, программа содержит пошаговое руководство, доступное со страницы "О программе". Таким образом, даже начинающие пользователи смогут быстро освоиться с этим приложением.

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