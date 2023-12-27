Copilot — новаторский чат-помощник от Microsoft, основанный на новейших моделях OpenAI, GPT-4 и DALL·E 3. Эти передовые технологии искусственного интеллекта обеспечивают быстрые, сложные и точные ответы, а также возможность создавать захватывающие визуальные эффекты из простых текстовых описаний.

Ключевая особенность Copilot:

Написание черновиков писем.

Сочинение историй или сценариев.

Обобщение сложных текстов.

Многоязычный перевод, корректура и оптимизация контента.

Создавайте персонализированные маршруты путешествий.

Написание и обновление резюме вакансий.

И многое другое...

Объединив мощь GPT-4 с творческими возможностями DALL·E 3, Copilot не только улучшает рабочий процесс проектирования, но и может вывести ваше творчество на новые вдохновляющие высоты.