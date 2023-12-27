Microsoft Copilot для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:27.7.411216610 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):16 / 79 | Статистика
Размер:130,15 Мб
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Copilot — новаторский чат-помощник от Microsoft, основанный на новейших моделях OpenAI, GPT-4 и DALL·E 3. Эти передовые технологии искусственного интеллекта обеспечивают быстрые, сложные и точные ответы, а также возможность создавать захватывающие визуальные эффекты из простых текстовых описаний.

Ключевая особенность Copilot:

  • Написание черновиков писем.
  • Сочинение историй или сценариев.
  • Обобщение сложных текстов.
  • Многоязычный перевод, корректура и оптимизация контента.
  • Создавайте персонализированные маршруты путешествий.
  • Написание и обновление резюме вакансий.
  • И многое другое...

Объединив мощь GPT-4 с творческими возможностями DALL·E 3, Copilot не только улучшает рабочий процесс проектирования, но и может вывести ваше творчество на новые вдохновляющие высоты.

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