Microsoft Copilot для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|27.7.411216610 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|16 / 79 | Статистика
|Размер:
|130,15 Мб
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Copilot — новаторский чат-помощник от Microsoft, основанный на новейших моделях OpenAI, GPT-4 и DALL·E 3. Эти передовые технологии искусственного интеллекта обеспечивают быстрые, сложные и точные ответы, а также возможность создавать захватывающие визуальные эффекты из простых текстовых описаний.
Ключевая особенность Copilot:
- Написание черновиков писем.
- Сочинение историй или сценариев.
- Обобщение сложных текстов.
- Многоязычный перевод, корректура и оптимизация контента.
- Создавайте персонализированные маршруты путешествий.
- Написание и обновление резюме вакансий.
- И многое другое...
Объединив мощь GPT-4 с творческими возможностями DALL·E 3, Copilot не только улучшает рабочий процесс проектирования, но и может вывести ваше творчество на новые вдохновляющие высоты.
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Microsoft Copilot 27.7.411216610
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