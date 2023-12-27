Reelsy Reel Maker Video Editor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zed Italia Apps
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 8 | Статистика
|Размер:
|147,29 Мб
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Reelsy Reel Maker Video Editor - ваш надежный инструмент для создания захватывающих видеороликов Insta Reels и контента для социальных сетей. С более чем 500 шаблонами барабанов, уникальными аудиозаписями и трендовой музыкой Reelsy станет идеальным спутником для ваших видеопубликаций на Instagram и Tiktok. Сделайте свои моменты запоминающимися, выбирая готовые шаблоны для различных случаев: мода, фитнес, путешествия, вечеринки и многое другое.
Основные возможности Reelsy Reel Maker Video Editor:
- Создавайте крутые видеоролики за считанные секунды.
- Синхронизируйте свои фото и видео с ритмом, придавая контенту динамичность.
- Используйте высококачественные шаблоны роликов с популярными аудиозаписями.
- Разнообразие: более 10 категорий, более 100 шаблонов роликов.
- Включена популярная музыка из Instagram и Tiktok.
- Отсутствие водяных знаков на видео для сохранения профессионального вида ваших творений.
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
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Reelsy Reel Maker Video Editor 1.3.0
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