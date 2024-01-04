Kingshiper File Compressor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $12.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,42 Мб
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Kingshiper File Compressor - это универсальное приложение для эффективного сжатия файлов различных типов.
Приложение предоставляет простой и интуитивно понятный графический интерфейс, который позволяет легко выбирать и сжимать различные типы файлов. Вы можете работать с мультимедийными данными, такими как видео, аудио и изображения, а также офисными документами в форматах PDF, Word, Excel и PowerPoint.
Основные возможности Kingshiper File Compressor:
- Мультимедийные файлы: Сжимайте видео, аудио и изображения в популярных форматах (MP4, AVI, MKV, WMV, и другие).
- Офисные документы: Обрабатывайте PDF-файлы, документы Word, таблицы Excel и презентации PowerPoint.
- Простой интерфейс: Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий легко выбирать и сжимать файлы.
- Гибкость настроек: Выбирайте методы сжатия и оптимизируйте степень сжатия в зависимости от ваших потребностей.
- Универсальность: Одно приложение для сжатия файлов различных типов, что экономит время и ресурсы.
С Kingshiper File Compressor вы не только освобождаете место на диске, но также упрощаете обмен файлами через электронную почту или другими средствами, соблюдая ограничения по размеру, которые могут существовать на некоторых платформах.
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