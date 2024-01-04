BrowserAutoFillView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|209 Кб
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BrowserAutoFillView - это удобный инструмент для управления и изучения данных автозаполнения в браузерах Chrome, Firefox и Edge. Приложение позволяет эффективно просматривать и анализировать сохраненные данные, предоставляя ценную информацию о вашей активности в сети.
Основные возможности BrowserAutoFillView:
- Простота использования: Браузерное расширение не требует установки, обеспечивая максимальное удобство пользователя.
- Удобная таблица данных: В главном окне приложения представлена упорядоченная таблица, содержащая название записей, сохраненные значения, время создания и последнего использования, счетчик использования, путь к профилю и связанный браузер.
- Эффективный анализ: Просматривайте данные автозаполнения с учетом частоты использования элементов, что позволяет вам более осознанно управлять своими данными.
- Экспорт данных: Сохраняйте выбранные или все элементы таблицы в текстовый, CSV, XML или HTML файл, обеспечивая удобство в последующем использовании.
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