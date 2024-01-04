BrowserAutoFillView для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:209 Кб
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BrowserAutoFillView - это удобный инструмент для управления и изучения данных автозаполнения в браузерах Chrome, Firefox и Edge. Приложение позволяет эффективно просматривать и анализировать сохраненные данные, предоставляя ценную информацию о вашей активности в сети.

Основные возможности BrowserAutoFillView:

  • Простота использования: Браузерное расширение не требует установки, обеспечивая максимальное удобство пользователя.
  • Удобная таблица данных: В главном окне приложения представлена упорядоченная таблица, содержащая название записей, сохраненные значения, время создания и последнего использования, счетчик использования, путь к профилю и связанный браузер.
  • Эффективный анализ: Просматривайте данные автозаполнения с учетом частоты использования элементов, что позволяет вам более осознанно управлять своими данными.
  • Экспорт данных: Сохраняйте выбранные или все элементы таблицы в текстовый, CSV, XML или HTML файл, обеспечивая удобство в последующем использовании.
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