Clockify Time Tracker for Chrome для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
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Размер:1,2 Мб
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Clockify Time Tracker - это плагин для Google Chrome, который поможет вам эффективнее отслеживать онлайн-активность. Он позволяет регистрировать время, проведенное в Интернете, сохранять данные и связывать их с различными проектами, тегами и заранее определенными рабочими пространствами.

Плагин предлагает множество креативных способов отслеживания времени в браузере. Сначала ему нужно получить разрешение на чтение и изменение данных вашего браузера. Предоставляя Clockify Time Tracker доступ к этой информации, вы помогаете ему улучшить отслеживание и отчетность. Расширение пытается прочитать данные о посещаемых вами сайтах, чтобы извлечь название каждой задачи и описание для таймера. Затем все журналы сохраняются на вашей панели инструментов, сортируются по времени, дате и названию.

Присутствует возможность определять свои рабочие пространства, проекты, добавлять индивидуальные описания и теги для каждого временного интервала, устанавливать напоминания или автоматизировать таймеры. Все записи учета времени можно запускать/останавливать с помощью сочетания клавиш - Ctrl+Shift+U. Кроме того, вы можете выделить текст любой веб-страницы, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и использовать его в качестве описания для сеанса учета времени.

Еще одно преимущество Clockify Time Tracker - это онлайн-панель, на которой хранятся все ваши записи и журналы учета рабочего времени. Это свободное пространство, где хранятся ваши данные, организованные в комплексные отчеты. Кроме того, сервис генерирует графики и подробные сводки, чтобы вы могли получить представление о своих рабочих моделях и потоках. В разделе настроек вы можете настроить поведение, внешний вид и совместимость расширения с другими сайтами.

Используя Clockify Time Tracker, вы станете более ответственным и осведомленным об использовании своего времени. Умное расширение имеет множество функций и опций, которые помогут вам незаметно и эффективно отслеживать, измерять и улучшать качество своей работы.

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