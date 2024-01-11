Xelitan Video Player - простое и бесплатное приложение для воспроизведения локально хранящихся и онлайн видео. Совместимость с популярными форматами, такими как MP4, MKV, AVI, делает его универсальным инструментом для любителей видео.

Основные возможности Xelitan Video Player:

Широкая совместимость: Воспроизводит MP4, MKV, AVI, MOV, 3GP, WEBM и другие форматы, а также онлайн видео из плейлистов M3U8, MP4 и MP3.

Детальная информация: Отображает разрешение, продолжительность, FPS, кадры, аудио- и видеокодеки, тип контейнера для каждого видео.

Интуитивный интерфейс: Простой и понятный дизайн с базовыми опциями управления воспроизведением.

Регулировка параметров: Возможность изменять скорость воспроизведения, регулировать громкость, перескакивать на 10 секунд.

Фильтры и эффекты: Обеспечивает инструменты для регулировки резкости, размытия, цветовых эффектов, делает возможным применение фильтров, таких как вибрация или винтаж.

В целом, Xelitan Video Player - не навязчивый, но эффективный видеоплеер с встроенными декодерами, делающий просмотр видео легким и приятным. Без лишней сложности, это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и функциональность.