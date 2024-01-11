Xelitan Image to SVG для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xelitan
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,3 Мб
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Xelitan Image to SVG - это удобное приложение для конвертации растровых изображений в формат SVG. Если вы ежедневно работаете с изображениями в форматах PNG, JPEG, GIF или BMP, данное приложение станет незаменимым инструментом для создания масштабируемых векторных изображений.
Xelitan Image to SVG обеспечивает возможность изменять размер изображения без потери качества, что делает его идеальным инструментом для создания веб-графики, логотипов и других элементов, где важна масштабируемость. Однако, учтите, что при конвертации из растровых форматов в SVG вы можете потерять некоторые детали и цветовую гамму, присущую растровым изображениям.
Основные возможности Xelitan Image to SVG:
- Конвертация из PNG, JPEG, GIF и BMP в SVG.
- Простой и чистый графический интерфейс.
- Предварительный просмотр изображения до и после конвертации.
- Регулировка режима конвертации (полноцветный или черно-белый).
- Настройка глубины цвета, уровня сглаживания и других параметров.
- Добавление в контекстное меню Windows для удобного доступа.
В целом, Xelitan Image to SVG - простое и эффективное приложение для конвертации PNG, JPEG, GIF и BMP в масштабируемый формат SVG. Регулируйте параметры конвертации, просматривайте изменения в реальном времени и получайте векторные изображения без потери качества.
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