PocketTube для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.44 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,45 Мб
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PocketTube - это удобное приложение, предназначенное для эффективной организации ваших подписок на YouTube. Независимо от того, являетесь ли вы активным потребителем видео или профессиональным контент-менеджером, это приложение обеспечивает плавный и интуитивно понятный опыт использования.

Основные возможности PocketTube:

  • Управление коллекциями: Создавайте, изменяйте и удаляйте коллекции подписок для лучшей структуризации контента.
  • Группировка каналов: Организуйте каналы в коллекции так, как вам удобно. Один канал может быть в нескольких коллекциях одновременно.
  • Пользовательские значки: Добавляйте индивидуальные значки для каждой коллекции, чтобы легко их отличать.
  • Просмотр последних видео: Отслеживайте последние видео из ваших коллекций и отдельных каналов.
  • Автоматическая синхронизация: Ваши коллекции автоматически синхронизируются, обеспечивая актуальность данных.
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