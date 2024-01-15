PocketTube для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.44 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dima Nabok
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,45 Мб
|СКАЧАТЬ
PocketTube - это удобное приложение, предназначенное для эффективной организации ваших подписок на YouTube. Независимо от того, являетесь ли вы активным потребителем видео или профессиональным контент-менеджером, это приложение обеспечивает плавный и интуитивно понятный опыт использования.
Основные возможности PocketTube:
- Управление коллекциями: Создавайте, изменяйте и удаляйте коллекции подписок для лучшей структуризации контента.
- Группировка каналов: Организуйте каналы в коллекции так, как вам удобно. Один канал может быть в нескольких коллекциях одновременно.
- Пользовательские значки: Добавляйте индивидуальные значки для каждой коллекции, чтобы легко их отличать.
- Просмотр последних видео: Отслеживайте последние видео из ваших коллекций и отдельных каналов.
- Автоматическая синхронизация: Ваши коллекции автоматически синхронизируются, обеспечивая актуальность данных.
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