Pipette для Windows

Описание
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Оценка: 3.32/5 голосов - 19
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.8.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 692 | Статистика
Размер:2.12 Мб
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Pipette скриншот № 4

Pipette - это портативное приложение, которое упрощает выбор цвета. Оно позволяет быстро и точно определить цвет любого элемента на экране, а также сохранить его в виде цветового кода в различных форматах.

Pipette будет полезна любому, кто работает с цветом, включая веб-мастеров, дизайнеров, художников и программистов. Она может использоваться для выбора цвета для веб-сайтов, приложений, дизайна и многого другого.

Чтобы начать работу с Pipette, запустите приложение и нажмите на кнопку пипетки. Затем подведите курсор к элементу на экране, цвет которого вы хотите выбрать. Pipette автоматически определит цвет элемента и отобразит его в нижней части пользовательского интерфейса. Вы можете скопировать цветовой код в буфер обмена, нажав на кнопку копирования.

Основные возможности Pipette:

  • Быстрый и точный выбор цвета.
  • Поддержка различных цветовых моделей, включая RGB, CMYK, HSV, TColor и XYZ.
  • Возможность экспорта цветовых кодов в различные форматы, включая HEX, RGB, CMYK, HSV, TColor и XYZ.
  • Портативность.
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