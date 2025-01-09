Pipette - это портативное приложение, которое упрощает выбор цвета. Оно позволяет быстро и точно определить цвет любого элемента на экране, а также сохранить его в виде цветового кода в различных форматах.

Pipette будет полезна любому, кто работает с цветом, включая веб-мастеров, дизайнеров, художников и программистов. Она может использоваться для выбора цвета для веб-сайтов, приложений, дизайна и многого другого.

Чтобы начать работу с Pipette, запустите приложение и нажмите на кнопку пипетки. Затем подведите курсор к элементу на экране, цвет которого вы хотите выбрать. Pipette автоматически определит цвет элемента и отобразит его в нижней части пользовательского интерфейса. Вы можете скопировать цветовой код в буфер обмена, нажав на кнопку копирования.

Основные возможности Pipette: