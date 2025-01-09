Pipette для Windows
|Оценка:
|3.32/5 голосов - 19
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.8.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 692 | Статистика
|Размер:
|2.12 Мб
|СКАЧАТЬ
Pipette - это портативное приложение, которое упрощает выбор цвета. Оно позволяет быстро и точно определить цвет любого элемента на экране, а также сохранить его в виде цветового кода в различных форматах.
Pipette будет полезна любому, кто работает с цветом, включая веб-мастеров, дизайнеров, художников и программистов. Она может использоваться для выбора цвета для веб-сайтов, приложений, дизайна и многого другого.
Чтобы начать работу с Pipette, запустите приложение и нажмите на кнопку пипетки. Затем подведите курсор к элементу на экране, цвет которого вы хотите выбрать. Pipette автоматически определит цвет элемента и отобразит его в нижней части пользовательского интерфейса. Вы можете скопировать цветовой код в буфер обмена, нажав на кнопку копирования.
Основные возможности Pipette:
- Быстрый и точный выбор цвета.
- Поддержка различных цветовых моделей, включая RGB, CMYK, HSV, TColor и XYZ.
- Возможность экспорта цветовых кодов в различные форматы, включая HEX, RGB, CMYK, HSV, TColor и XYZ.
- Портативность.
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