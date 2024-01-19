Turnip для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:87,9 Мб
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Turnip - это универсальное приложение, которое позволяет вам общаться с друзьями, следить за интересующими вас сообществами, участвовать в живых мероприятиях и конкурсах, а также транслировать свои игры в прямом эфире.

Основные возможности Turnip:

  • Создавайте высококачественные прямые трансляции и записывайте высококачественные игровые процессы, Full HD, качество потоковой передачи с высоким разрешением 1080p.
  • Добавляйте лицевую камеру, настраиваемые миниатюры и настраиваемые анимированные наложения для профессиональных трансляций.
  • Чаты, подписчики, оповещения о пожертвованиях. Зарабатывайте деньги, получая пожертвования.
  • Трансляция и запись с лучшим качеством звука микрофона + внутриигровой звук (внутренняя поддержка звука) + звук товарищей по команде для всех игр.
  • Потоковая передача на любую платформу с функцией пользовательской потоковой передачи RTMP.
  • Умные предложения по заголовку и описанию, которые продвигают вашу трансляцию.
  • Потоковые видеоэффекты, такие как забавные стикеры, гифки и визуальные эффекты.
  • Поток поддерживается в ландшафтном (горизонтальном) и портретном режимах (вертикальный).
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