Turnip для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Turnip Media
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|87,9 Мб
|СКАЧАТЬ
Turnip - это универсальное приложение, которое позволяет вам общаться с друзьями, следить за интересующими вас сообществами, участвовать в живых мероприятиях и конкурсах, а также транслировать свои игры в прямом эфире.
Основные возможности Turnip:
- Создавайте высококачественные прямые трансляции и записывайте высококачественные игровые процессы, Full HD, качество потоковой передачи с высоким разрешением 1080p.
- Добавляйте лицевую камеру, настраиваемые миниатюры и настраиваемые анимированные наложения для профессиональных трансляций.
- Чаты, подписчики, оповещения о пожертвованиях. Зарабатывайте деньги, получая пожертвования.
- Трансляция и запись с лучшим качеством звука микрофона + внутриигровой звук (внутренняя поддержка звука) + звук товарищей по команде для всех игр.
- Потоковая передача на любую платформу с функцией пользовательской потоковой передачи RTMP.
- Умные предложения по заголовку и описанию, которые продвигают вашу трансляцию.
- Потоковые видеоэффекты, такие как забавные стикеры, гифки и визуальные эффекты.
- Поток поддерживается в ландшафтном (горизонтальном) и портретном режимах (вертикальный).
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