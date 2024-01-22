Bestgram для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:45,45 Мб
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Bestgram - это мессенджер, основанный на API Telegram, который предоставляет дополнительные функции для более удобного и интеллектуального общения.

Вот основные возможности, которые делают Bestgram уникальным:

  • Мультипересылка: Одновременно редактируйте и отправляйте сообщения нескольким друзьям, экономя ваше время.
  • Скрытые чаты: Защитите свою конфиденциальность - скрывайте личные сообщения, к которым имеет доступ только вы.
  • Изменения контактов: Мгновенно узнавайте об изменениях в профилях ваших друзей, оставаясь в курсе.
  • Вкладки: Упорядочивайте чаты с помощью вкладок, обеспечивая чистоту на главной странице мессенджера.
  • Конструктор имен профилей: Придайте своему профилю новый вид с помощью потрясающего конструктора имен.
  • Первое сообщение: Вспомните свой первый разговор с кем-то, переживая уникальные моменты.
  • Шрифты и темы: Настройте внешний вид приложения, выбирая подходящие шрифты и темы.
  • Поиск идентификатора: Легко находите друзей, вводя их идентификаторы пользователя и начинайте общение.
  • Установщик пакетов: Получайте и устанавливайте APK-файлы от контактов, упрощая процесс обмена файлами.
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