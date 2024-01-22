Bestgram для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Promod Promya
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|45,45 Мб
|СКАЧАТЬ
Bestgram - это мессенджер, основанный на API Telegram, который предоставляет дополнительные функции для более удобного и интеллектуального общения.
Вот основные возможности, которые делают Bestgram уникальным:
- Мультипересылка: Одновременно редактируйте и отправляйте сообщения нескольким друзьям, экономя ваше время.
- Скрытые чаты: Защитите свою конфиденциальность - скрывайте личные сообщения, к которым имеет доступ только вы.
- Изменения контактов: Мгновенно узнавайте об изменениях в профилях ваших друзей, оставаясь в курсе.
- Вкладки: Упорядочивайте чаты с помощью вкладок, обеспечивая чистоту на главной странице мессенджера.
- Конструктор имен профилей: Придайте своему профилю новый вид с помощью потрясающего конструктора имен.
- Первое сообщение: Вспомните свой первый разговор с кем-то, переживая уникальные моменты.
- Шрифты и темы: Настройте внешний вид приложения, выбирая подходящие шрифты и темы.
- Поиск идентификатора: Легко находите друзей, вводя их идентификаторы пользователя и начинайте общение.
- Установщик пакетов: Получайте и устанавливайте APK-файлы от контактов, упрощая процесс обмена файлами.
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