ImageConverter - инструмент для быстрой и удобной обработки изображений, позволяющий эффективно обрабатывать большое количество фотографий. Программа предоставляет простое решение для изменения размера изображений, проведения цветокоррекции, наложения водяных знаков и многого другого.

Основные возможности приложения ImageConverter:

Множественная обработка: Обработка нескольких изображений одним щелчком мыши, экономя ваше время.

Поддержка множества форматов: Image Converter поддерживает большое количество форматов изображений.

Расширенные настройки: Изменение размера, цветовая коррекция, поворот, зеркальное отражение, обрезка, добавление водяных знаков и многое другое.

Групповая обработка: Все функции могут быть применены к неограниченному количеству изображений одновременно.

Персональные фильтры: Возможность создавать собственные фильтры или профили для быстрого доступа к часто используемым настройкам.

В целом, ImageConverter достаточно простой, но в то же время мощный инструмент для обработки изображений.

