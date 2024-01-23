ImageConverter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2023-12-13 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:2,69 Мб
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ImageConverter - инструмент для быстрой и удобной обработки изображений, позволяющий эффективно обрабатывать большое количество фотографий. Программа предоставляет простое решение для изменения размера изображений, проведения цветокоррекции, наложения водяных знаков и многого другого.

Основные возможности приложения ImageConverter:

  • Множественная обработка: Обработка нескольких изображений одним щелчком мыши, экономя ваше время.
  • Поддержка множества форматов: Image Converter поддерживает большое количество форматов изображений.
  • Расширенные настройки: Изменение размера, цветовая коррекция, поворот, зеркальное отражение, обрезка, добавление водяных знаков и многое другое.
  • Групповая обработка: Все функции могут быть применены к неограниченному количеству изображений одновременно.
  • Персональные фильтры: Возможность создавать собственные фильтры или профили для быстрого доступа к часто используемым настройкам.

В целом, ImageConverter достаточно простой, но в то же время мощный инструмент для обработки изображений.
 

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Отзывы о программе ImageConverter

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Отзывов о программе ImageConverter 2023-12-13 пока нет, можете добавить...

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