ImageConverter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023-12-13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Немецкий
|Разработчик:
|Stefan Trost
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2,69 Мб
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ImageConverter - инструмент для быстрой и удобной обработки изображений, позволяющий эффективно обрабатывать большое количество фотографий. Программа предоставляет простое решение для изменения размера изображений, проведения цветокоррекции, наложения водяных знаков и многого другого.
Основные возможности приложения ImageConverter:
- Множественная обработка: Обработка нескольких изображений одним щелчком мыши, экономя ваше время.
- Поддержка множества форматов: Image Converter поддерживает большое количество форматов изображений.
- Расширенные настройки: Изменение размера, цветовая коррекция, поворот, зеркальное отражение, обрезка, добавление водяных знаков и многое другое.
- Групповая обработка: Все функции могут быть применены к неограниченному количеству изображений одновременно.
- Персональные фильтры: Возможность создавать собственные фильтры или профили для быстрого доступа к часто используемым настройкам.
В целом, ImageConverter достаточно простой, но в то же время мощный инструмент для обработки изображений.
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Отзывы о программе ImageConverter
Admin
Отзывов о программе ImageConverter 2023-12-13 пока нет, можете добавить...