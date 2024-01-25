FamilyWall для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61,52 Мб
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FamilyWall - надежный помощник для организации повседневных дел. Это приложение предоставляет вам целый набор инструментов, объединенных в одном месте, чтобы вы могли более эффективно управлять своим временем и обязанностями.

Возможности FamilyWall:

  • Просматривайте расписание отдельных членов семьи или всей семьи одновременно.
  • Устанавливайте напоминания для важных событий и занятий.
  • Импортируйте текущие календари из Outlook или Google с одним касанием.
  • Создавайте личные или общие списки дел, включая списки желаемого или дел для детей.
  • Назначайте задания членам семьи для более эффективного распределения обязанностей.
  • Ведите списки для различных событий, путешествий, запасов и многого другого.
  • Создавайте и делитесь списками покупок, к которым вся семья может внести свой вклад.
  • Автоматически переносите ингредиенты из рецептов в список покупок.
  • Сохраняйте и делитесь своими любимыми рецептами.
  • Импортируйте рецепты из интернета для удобного использования.
  • Публикуйте короткие сообщения для одного или нескольких членов семьи.
  • Получайте уведомления о ответах на ваши сообщения.
  • Делитесь лучшими моментами семьи и друзей в удобном и конфиденциальном формате.
  • Бюджетирование для отслеживания расходов.
  • Планировщик питания для удобного планирования приемов пищи.
  • Хранение и обмен важными семейными документами.
  • Управление различными расписаниями и расширенные возможности календаря.
  • Определитель местоположения для отслеживания членов семьи.
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