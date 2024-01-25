FamilyWall для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|family & Co
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61,52 Мб
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FamilyWall - надежный помощник для организации повседневных дел. Это приложение предоставляет вам целый набор инструментов, объединенных в одном месте, чтобы вы могли более эффективно управлять своим временем и обязанностями.
Возможности FamilyWall:
- Просматривайте расписание отдельных членов семьи или всей семьи одновременно.
- Устанавливайте напоминания для важных событий и занятий.
- Импортируйте текущие календари из Outlook или Google с одним касанием.
- Создавайте личные или общие списки дел, включая списки желаемого или дел для детей.
- Назначайте задания членам семьи для более эффективного распределения обязанностей.
- Ведите списки для различных событий, путешествий, запасов и многого другого.
- Создавайте и делитесь списками покупок, к которым вся семья может внести свой вклад.
- Автоматически переносите ингредиенты из рецептов в список покупок.
- Сохраняйте и делитесь своими любимыми рецептами.
- Импортируйте рецепты из интернета для удобного использования.
- Публикуйте короткие сообщения для одного или нескольких членов семьи.
- Получайте уведомления о ответах на ваши сообщения.
- Делитесь лучшими моментами семьи и друзей в удобном и конфиденциальном формате.
- Бюджетирование для отслеживания расходов.
- Планировщик питания для удобного планирования приемов пищи.
- Хранение и обмен важными семейными документами.
- Управление различными расписаниями и расширенные возможности календаря.
- Определитель местоположения для отслеживания членов семьи.
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Admin
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