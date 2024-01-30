PDFgear для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PDFgear
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|128,36 Мб
|СКАЧАТЬ
PDFgear - это комплексное программное обеспечение, разработанное для удобного управления PDF-файлами. Сочетая в себе простой интерфейс и богатый функционал, PDFgear обеспечивает легкость редактирования, настройки и улучшения PDF-документов.
Основные возможности PDFgear:
- Полнофункциональный PDF-конвертер: Преобразуйте более 20 форматов файлов в PDF, PDF/A и TIFF, включая doc(x), xls(x), ppt(x), msg и электронную почту Outlook. Конвертируйте PDF в редактируемые файлы Microsoft Word, Excel и PowerPoint, сохраняя форматирование. Легко конвертируйте изображения и веб-страницы в PDF и обратно.
- Сжатие PDF-документов в автономном режиме: PDFgear Desktop PDF Compressor позволяет сжимать PDF на лету, независимо от подключения к Интернету. Сэкономьте место на компьютере, не теряя в качестве.
- Chatbot PDFgear: Интегрированный с ChatGPT-3.5, этот чатбот предоставляет инновационную технологию для извлечения информации из объемных PDF-файлов. Сократите время извлечения данных из книг, учебников или научных работ с точным и лаконичным резюме.
- PDFgear PDF Editor: Бесплатное редактирование PDF с возможностью аннотации, управления страницами, вставки изображений и добавления водяных знаков. Простой и мощный инструмент для работы с документами.
PDFgear бесплатен для чтения и базового редактирования. Пользователи с дополнительно могут выбрать платную премиум-версию для расширенных функций, включая пакетное аннотирование PDF. Удобство, функциональность и простота использования делают PDFgear идеальным инструментом для управления PDF-документами.
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