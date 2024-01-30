PDFgear - это комплексное программное обеспечение, разработанное для удобного управления PDF-файлами. Сочетая в себе простой интерфейс и богатый функционал, PDFgear обеспечивает легкость редактирования, настройки и улучшения PDF-документов.

Основные возможности PDFgear:

Полнофункциональный PDF-конвертер: Преобразуйте более 20 форматов файлов в PDF, PDF/A и TIFF, включая doc(x), xls(x), ppt(x), msg и электронную почту Outlook. Конвертируйте PDF в редактируемые файлы Microsoft Word, Excel и PowerPoint, сохраняя форматирование. Легко конвертируйте изображения и веб-страницы в PDF и обратно.

Сжатие PDF-документов в автономном режиме: PDFgear Desktop PDF Compressor позволяет сжимать PDF на лету, независимо от подключения к Интернету. Сэкономьте место на компьютере, не теряя в качестве.

Chatbot PDFgear: Интегрированный с ChatGPT-3.5, этот чатбот предоставляет инновационную технологию для извлечения информации из объемных PDF-файлов. Сократите время извлечения данных из книг, учебников или научных работ с точным и лаконичным резюме.

PDFgear PDF Editor: Бесплатное редактирование PDF с возможностью аннотации, управления страницами, вставки изображений и добавления водяных знаков. Простой и мощный инструмент для работы с документами.

PDFgear бесплатен для чтения и базового редактирования. Пользователи с дополнительно могут выбрать платную премиум-версию для расширенных функций, включая пакетное аннотирование PDF. Удобство, функциональность и простота использования делают PDFgear идеальным инструментом для управления PDF-документами.