ZubiTube Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36,34 Мб
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ZubiTube Downloader скриншот № 1

ZubiTube Downloader - это удобное приложение, разработанное для быстрой и эффективной загрузки видеороликов с YouTube. Простой интерфейс и базовый дизайн делают процесс максимально интуитивно понятным. Вам нужно только ввести URL видео вручную, выбрать желаемые характеристики вывода и нажать кнопку загрузки.

Основные возможности приложения ZubiTube Downloader:

  • Простой интерфейс: Базовый дизайн и единый интерфейс делают использование приложения интуитивно понятным.
  • Ручной ввод URL: Вам нужно ввести URL видео вручную, что может быть несколько неудобно, но обеспечивает ваш контроль.
  • Выбор качества видео: Определите желаемое качество вывода, но сначала запросите доступные разрешения.
  • Загрузка аудиодорожек: Приложение позволяет загружать только аудио, принося дополнительную универсальность.
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