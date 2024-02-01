ZubiTube Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zubair Jammu
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36,34 Мб
|СКАЧАТЬ
ZubiTube Downloader - это удобное приложение, разработанное для быстрой и эффективной загрузки видеороликов с YouTube. Простой интерфейс и базовый дизайн делают процесс максимально интуитивно понятным. Вам нужно только ввести URL видео вручную, выбрать желаемые характеристики вывода и нажать кнопку загрузки.
Основные возможности приложения ZubiTube Downloader:
- Простой интерфейс: Базовый дизайн и единый интерфейс делают использование приложения интуитивно понятным.
- Ручной ввод URL: Вам нужно ввести URL видео вручную, что может быть несколько неудобно, но обеспечивает ваш контроль.
- Выбор качества видео: Определите желаемое качество вывода, но сначала запросите доступные разрешения.
- Загрузка аудиодорожек: Приложение позволяет загружать только аудио, принося дополнительную универсальность.
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Admin
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