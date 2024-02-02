Tipard FixMP4 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tipard Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,9 Мб
|СКАЧАТЬ
Tipard FixMP4 - это быстрое и простое средство восстановления поврежденного видео в формате MP4 на вашем компьютере. Если по какой-то причине ваше видео не загружается в плеере, то стоит попробовать исправить его с помощью этого приложения и восстановить то, что в противном случае могло бы стать потерянным контентом.
Работать с Tipard FixMP4 просто, но есть нюанс. В отличие от других подобных приложений, здесь недостаточно выбрать поврежденное видео. Вместо этого Tipard FixMP4 также требует образец видео, который используется в качестве эталона для восстановления поврежденного клипа.
Это эталонное видео можно получить, сняв новый клип на том же устройстве или найдя неповрежденный клип в том же формате на вашем компьютере или в Интернете. Tipard FixMP4 отображает информацию о двух видео рядом, позволяя просмотреть их размер, продолжительность, разрешение, битрейт, частоту кадров и сведения об использованном кодере.
Чтобы приступить к восстановлению поврежденного клипа, достаточно нажать кнопку "Восстановить" в Tipard FixMP4. В зависимости от размера файлов на выполнение задачи может потребоваться больше или меньше времени. Выходное видео можно предварительно просмотреть в Tipard FixMP4 благодаря встроенному видеоплееру. Полученный контент можно сохранить локально.
Tipard FixMP4 обещает помочь вам восстановить невоспроизводимое видео в форматах MP4, MOV, AVI и 3GP, независимо от причины повреждения. Работать с этим приложением довольно просто, за исключением примера эталонного видео, который вы должны предоставить сами.
Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...
Простая в использовании утилита для восстановления поврежденных видеофайлов формата MP4,...
Бесплатное и простое приложение, с помощью которого можно легко настроить субтитры, не...
Удобное в использовании приложение для просмотра видео, информации с GPS-трекеров и данных...
Удобное приложение, позволяющее создать медиа-сервер и получить удаленный доступ к...
Pipette - это удобный, портативный и надежный инструмент для выбора цвета. Он позволяет быстро...
Отзывы о программе Tipard FixMP4
Admin
Отзывов о программе Tipard FixMP4 1.0.10 пока нет, можете добавить...