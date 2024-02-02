Tipard FixMP4 для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,9 Мб
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Tipard FixMP4 скриншот № 2

Tipard FixMP4 - это быстрое и простое средство восстановления поврежденного видео в формате MP4 на вашем компьютере. Если по какой-то причине ваше видео не загружается в плеере, то стоит попробовать исправить его с помощью этого приложения и восстановить то, что в противном случае могло бы стать потерянным контентом.

Работать с Tipard FixMP4 просто, но есть нюанс. В отличие от других подобных приложений, здесь недостаточно выбрать поврежденное видео. Вместо этого Tipard FixMP4 также требует образец видео, который используется в качестве эталона для восстановления поврежденного клипа.

Это эталонное видео можно получить, сняв новый клип на том же устройстве или найдя неповрежденный клип в том же формате на вашем компьютере или в Интернете. Tipard FixMP4 отображает информацию о двух видео рядом, позволяя просмотреть их размер, продолжительность, разрешение, битрейт, частоту кадров и сведения об использованном кодере.

Чтобы приступить к восстановлению поврежденного клипа, достаточно нажать кнопку "Восстановить" в Tipard FixMP4. В зависимости от размера файлов на выполнение задачи может потребоваться больше или меньше времени. Выходное видео можно предварительно просмотреть в Tipard FixMP4 благодаря встроенному видеоплееру. Полученный контент можно сохранить локально.

Tipard FixMP4 обещает помочь вам восстановить невоспроизводимое видео в форматах MP4, MOV, AVI и 3GP, независимо от причины повреждения. Работать с этим приложением довольно просто, за исключением примера эталонного видео, который вы должны предоставить сами.

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