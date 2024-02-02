Chess Timer - приложение, которое предназначено для удобного контроля времени в шахматных партиях. С легкостью контролируйте время и наслаждайтесь шахматными баталиями с друзьями и семьей, используя Chess Timer. Имеются Разнообразные игровые режимы: Активный, Классический, Быстрый, Блиц, Пуля, Молния. Присутствует возможность приостановить игру в любой момент, а также множество стильных тем для персонализации.

Chess Timer обладает рядом функций, которые сделают игру еще увлекательнее: