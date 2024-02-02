Chess Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SimpleInnovation
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|23,66 Мб
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Chess Timer - приложение, которое предназначено для удобного контроля времени в шахматных партиях. С легкостью контролируйте время и наслаждайтесь шахматными баталиями с друзьями и семьей, используя Chess Timer. Имеются Разнообразные игровые режимы: Активный, Классический, Быстрый, Блиц, Пуля, Молния. Присутствует возможность приостановить игру в любой момент, а также множество стильных тем для персонализации.
Chess Timer обладает рядом функций, которые сделают игру еще увлекательнее:
- Привлекательный дизайн: Интуитивно понятный интерфейс с удобными кнопками и приятной анимацией делают использование приложения максимально комфортным.
- Гибкие игровые режимы: Выберите подходящий режим из разнообразных вариантов: Активный, Классический, Быстрый, Блиц, Пуля, Молния. Наш таймер адаптируется к вашим предпочтениям.
- Пауза в любой момент: Возможность приостановить игру позволяет вам прервать партию, не теряя контроля над временем. Это особенно удобно в неожиданных ситуациях.
- Стильные темы: Персонализируйте ваш опыт игры, выбирая из множества стильных тем с вашими любимыми цветами.
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