Chess Timer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:23,66 Мб
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Chess Timer - приложение, которое предназначено для удобного контроля времени в шахматных партиях. С легкостью контролируйте время и наслаждайтесь шахматными баталиями с друзьями и семьей, используя Chess Timer. Имеются Разнообразные игровые режимы: Активный, Классический, Быстрый, Блиц, Пуля, Молния. Присутствует возможность приостановить игру в любой момент, а также множество стильных тем для персонализации.

Chess Timer обладает рядом функций, которые сделают игру еще увлекательнее:

  • Привлекательный дизайн: Интуитивно понятный интерфейс с удобными кнопками и приятной анимацией делают использование приложения максимально комфортным.
  • Гибкие игровые режимы: Выберите подходящий режим из разнообразных вариантов: Активный, Классический, Быстрый, Блиц, Пуля, Молния. Наш таймер адаптируется к вашим предпочтениям.
  • Пауза в любой момент: Возможность приостановить игру позволяет вам прервать партию, не теряя контроля над временем. Это особенно удобно в неожиданных ситуациях.
  • Стильные темы: Персонализируйте ваш опыт игры, выбирая из множества стильных тем с вашими любимыми цветами.
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