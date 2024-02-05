Представьте, что вы ведете прямые трансляции на Twitch или YouTube, устраивая игровые сессии или ток-шоу. Во время стримов вы часто общаетесь с аудиторией, играете в игры или обсуждаете различные темы.

С помощью Amplitude Soundboard вы можете улучшить свой поток, включив в него звуковые эффекты, джинглы или оповещения, чтобы привлечь зрителей и добавить им развлекательной ценности.

Приложение поставляется с современным прозрачным интерфейсом, который по умолчанию включает сетку 5 x 5. Как указано в нижнем примечании, вы можете просто скопировать звуковой клип из доски клипов и вставить его в плитку сетки с помощью правой кнопки мыши.

Также можно назначить клип профилю и указать путь к аудиофайлу вместе с фоновым изображением, создавать горячие клавиши, чтобы можно было воспроизводить его, не открывая приложение.

Помимо настройки сетки, вы также можете создавать специальные настройки для отдельных клипов, размещенных внутри. Это может быть особенно полезно, когда вы готовитесь к онлайн-стриму, так как вы можете включить различные звуковые эффекты, которые должны быть громче или тише, в зависимости от их роли в вашем шоу.

Еще одна ситуация, когда индивидуальные настройки могут оказаться очень полезными, - это назначение определенных звуковых эффектов для воспроизведения через различные устройства вывода звука, такие как внешние колонки, наушники или виртуальные аудиоинтерфейсы.

В целом, AmplitudeSoundboard представляет собой удобное решение для управления и воспроизведения аудиоклипов в различных контекстах, от развлекательных до профессиональных.