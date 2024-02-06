Netatmo Weather для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:51,76 Мб
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Netatmo Weather - это приложение, позволяющее вам мониторить погодные условия с помощью персональной метеостанции Netatmo прямо на вашем устройстве Android.

Основные функции Netatmo Weather:

  • Информационная панель: Получайте данные о температуре, влажности, давлении, уровне CO2 и качестве воздуха непосредственно на экране вашего устройства Android.
  • Удобная навигация: Легко перемещайтесь между внешними и внутренними измерениями с помощью быстрого жеста пальцем.
  • Статистика и отслеживание: Автоматическое сохранение данных в вашей учетной записи Netatmo с возможностью просмотра погоды и качества воздуха в виде интуитивных графиков.
  • Гибкость настройки: Масштабируйте и просматривайте статистику одним движением пальца для более удобного понимания данных.
  • Оповещения: Получайте уведомления о пиковых значениях и изменениях в погоде или качестве воздуха, а также автоматическую регистрацию информации в вашей ленте событий.
  • Прогноз погоды: Получайте точный прогноз на 7 дней прямо из места, где установлена ваша метеостанция Netatmo.
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