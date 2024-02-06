Netatmo Weather для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Netatmo
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|51,76 Мб
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Netatmo Weather - это приложение, позволяющее вам мониторить погодные условия с помощью персональной метеостанции Netatmo прямо на вашем устройстве Android.
Основные функции Netatmo Weather:
- Информационная панель: Получайте данные о температуре, влажности, давлении, уровне CO2 и качестве воздуха непосредственно на экране вашего устройства Android.
- Удобная навигация: Легко перемещайтесь между внешними и внутренними измерениями с помощью быстрого жеста пальцем.
- Статистика и отслеживание: Автоматическое сохранение данных в вашей учетной записи Netatmo с возможностью просмотра погоды и качества воздуха в виде интуитивных графиков.
- Гибкость настройки: Масштабируйте и просматривайте статистику одним движением пальца для более удобного понимания данных.
- Оповещения: Получайте уведомления о пиковых значениях и изменениях в погоде или качестве воздуха, а также автоматическую регистрацию информации в вашей ленте событий.
- Прогноз погоды: Получайте точный прогноз на 7 дней прямо из места, где установлена ваша метеостанция Netatmo.
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Admin
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