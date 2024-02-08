Ashampoo Backup Lite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $ 27.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|986 Кб
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Ashampoo Backup Lite - это удобное приложение для автоматического резервного копирования, созданное специально для домашних пользователей. В мире, где компьютеры хранят наши самые важные файлы, это приложение становится незаменимым инструментом для защиты данных от случайных потерь.
Программа предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет создавать резервные копии в несколько простых шагов. Вы сможете легко отслеживать состояние ваших копий, получая информацию о последнем запуске и возможных ошибках.
Основные возможности приложения:
- Автоматическое резервное копирование в реальном времени.
- Мониторинг целевой папки на предмет изменений.
- Простое создание новых планов резервного копирования через мастер.
- Фильтрация данных для резервного копирования по типу файлов.
- Фоновая работа с активным отслеживанием изменений в целевой папке.
Ashampoo Backup Lite сохраняет резервные копии в виде сжатых ZIP-архивов, что помогает экономить место на диске. Это эффективное решение для домашних пользователей, гарантирующее безопасность и сохранность ваших цифровых активов.
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