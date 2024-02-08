Ashampoo Backup Lite - это удобное приложение для автоматического резервного копирования, созданное специально для домашних пользователей. В мире, где компьютеры хранят наши самые важные файлы, это приложение становится незаменимым инструментом для защиты данных от случайных потерь.

Программа предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет создавать резервные копии в несколько простых шагов. Вы сможете легко отслеживать состояние ваших копий, получая информацию о последнем запуске и возможных ошибках.

Основные возможности приложения:

Автоматическое резервное копирование в реальном времени.

Мониторинг целевой папки на предмет изменений.

Простое создание новых планов резервного копирования через мастер.

Фильтрация данных для резервного копирования по типу файлов.

Фоновая работа с активным отслеживанием изменений в целевой папке.

Ashampoo Backup Lite сохраняет резервные копии в виде сжатых ZIP-архивов, что помогает экономить место на диске. Это эффективное решение для домашних пользователей, гарантирующее безопасность и сохранность ваших цифровых активов.