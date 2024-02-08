Ashampoo Backup Lite для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $ 27.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
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Размер:986 Кб
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Ashampoo Backup Lite - это удобное приложение для автоматического резервного копирования, созданное специально для домашних пользователей. В мире, где компьютеры хранят наши самые важные файлы, это приложение становится незаменимым инструментом для защиты данных от случайных потерь.

Программа предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет создавать резервные копии в несколько простых шагов. Вы сможете легко отслеживать состояние ваших копий, получая информацию о последнем запуске и возможных ошибках.

Основные возможности приложения:

  • Автоматическое резервное копирование в реальном времени.
  • Мониторинг целевой папки на предмет изменений.
  • Простое создание новых планов резервного копирования через мастер.
  • Фильтрация данных для резервного копирования по типу файлов.
  • Фоновая работа с активным отслеживанием изменений в целевой папке.

Ashampoo Backup Lite сохраняет резервные копии в виде сжатых ZIP-архивов, что помогает экономить место на диске. Это эффективное решение для домашних пользователей, гарантирующее безопасность и сохранность ваших цифровых активов.

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Отзывы о программе Ashampoo Backup Lite

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