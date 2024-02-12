Confide для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,95 Мб
СКАЧАТЬ
Confide скриншот № 1
Confide скриншот № 2
Confide скриншот № 3
Confide скриншот № 4

Confide - конфиденциальный мессенджер, предназначенный для безопасного обмена сообщениями и файлами без оставления цифровых следов. Благодаря надежной системе шифрования и анонимному чату, вы можете отправлять, отменять и скрывать конфиденциальные данные в приватных или групповых беседах. Дополнительные возможности включают создание никнеймов для контактов и переключение тем приложения.

Основные возможности приложения Confide:

  • Зашифрованная переписка: Метод сквозного шифрования обеспечивает безопасную передачу сообщений и файлов.
  • Исчезающие сообщения: Сообщения автоматически исчезают после прочтения без возможности восстановления.
  • Защита от просмотра посторонними: Читайте сообщения построчно, предотвращая просмотр вашей личной переписки.
  • Блокировка скриншотов: Обеспечивает сохранность данных, предотвращая создание скриншотов.
  • Режим инкогнито: Общайтесь анонимно и отправляйте исчезающие сообщения, оставаясь незамеченными.
  • Отмена отправки сообщений: Возможность отменить отправку сообщений в случае передумывания.
  • Личные беседы и групповое общение: Общайтесь как в личных, так и в групповых чатах, отправляя разовые сообщения нескольким получателям.
  • Доступ с любого устройства: Приложение доступно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
  • Развитая клиентская поддержка: Оперативный ответ на все вопросы пользователей.
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать TelegramTelegram 10.6.3

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...

скачать WhatsAppWhatsApp 2.23.15.11

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать ViberViber 20.9.0.0

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать SkypeSkype 8.111.0.607

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...

скачать WhatsApp BusinessWhatsApp Business 2.23.14.79

Полезный и удобный в использовании инструмент для владельцев малого бизнеса, благодаря...

скачать ElementElement 1.4.11

Приложение для обмена сообщениями, голосовыми и видеозвонками, совместным...

Отзывы о программе Confide

Admin

Отзывов о программе Confide 7.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв