Confide для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Confide, Inc.
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,95 Мб
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Confide - конфиденциальный мессенджер, предназначенный для безопасного обмена сообщениями и файлами без оставления цифровых следов. Благодаря надежной системе шифрования и анонимному чату, вы можете отправлять, отменять и скрывать конфиденциальные данные в приватных или групповых беседах. Дополнительные возможности включают создание никнеймов для контактов и переключение тем приложения.
Основные возможности приложения Confide:
- Зашифрованная переписка: Метод сквозного шифрования обеспечивает безопасную передачу сообщений и файлов.
- Исчезающие сообщения: Сообщения автоматически исчезают после прочтения без возможности восстановления.
- Защита от просмотра посторонними: Читайте сообщения построчно, предотвращая просмотр вашей личной переписки.
- Блокировка скриншотов: Обеспечивает сохранность данных, предотвращая создание скриншотов.
- Режим инкогнито: Общайтесь анонимно и отправляйте исчезающие сообщения, оставаясь незамеченными.
- Отмена отправки сообщений: Возможность отменить отправку сообщений в случае передумывания.
- Личные беседы и групповое общение: Общайтесь как в личных, так и в групповых чатах, отправляя разовые сообщения нескольким получателям.
- Доступ с любого устройства: Приложение доступно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
- Развитая клиентская поддержка: Оперативный ответ на все вопросы пользователей.
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