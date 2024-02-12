Confide - конфиденциальный мессенджер, предназначенный для безопасного обмена сообщениями и файлами без оставления цифровых следов. Благодаря надежной системе шифрования и анонимному чату, вы можете отправлять, отменять и скрывать конфиденциальные данные в приватных или групповых беседах. Дополнительные возможности включают создание никнеймов для контактов и переключение тем приложения.

Основные возможности приложения Confide: