Cast to TV+ Chromecast Roku TV для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.169 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Castify
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|59,73 Мб
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Cast to TV+ Chromecast Roku TV - это универсальное приложение для трансляции и потоковой передачи контента на телевизоры и другие устройства. С его помощью вы можете легко кастифицировать видео, музыку, фотографии и даже веб-сайты с вашего телефона или планшета на большой экран телевизора.
Cast to TV+ Chromecast Roku TV является идеальным решением для тех, кто хочет наслаждаться контентом на большом экране без лишних усилий. Оно обеспечивает простоту использования и широкий спектр функций для удовлетворения потребностей пользователей.
Основные возможности приложения Cast to TV+ Chromecast Roku TV включают в себя:
- Возможность транслировать контент на множество устройств, включая Chromecast, Roku TV, Fire TV, Xbox и смарт-телевизоры.
- Создание и перевод субтитров с помощью искусственного интеллекта.
- Поддержка различных источников контента, таких как локальные файлы, веб-сайты, IPTV, подкасты и многое другое.
- Функция дублирования экрана для отображения содержимого мобильного устройства на телевизоре.
- Поддержка различных форматов файлов, включая MP4, MKV, MP3, JPG, PNG и многое другое.
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