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Cast to TV+ Chromecast Roku TV для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.169 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59,73 Мб
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Cast to TV+ Chromecast Roku TV скриншот № 1
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Cast to TV+ Chromecast Roku TV - это универсальное приложение для трансляции и потоковой передачи контента на телевизоры и другие устройства. С его помощью вы можете легко кастифицировать видео, музыку, фотографии и даже веб-сайты с вашего телефона или планшета на большой экран телевизора.

Cast to TV+ Chromecast Roku TV является идеальным решением для тех, кто хочет наслаждаться контентом на большом экране без лишних усилий. Оно обеспечивает простоту использования и широкий спектр функций для удовлетворения потребностей пользователей.

Основные возможности приложения Cast to TV+ Chromecast Roku TV включают в себя:

  • Возможность транслировать контент на множество устройств, включая Chromecast, Roku TV, Fire TV, Xbox и смарт-телевизоры.
  • Создание и перевод субтитров с помощью искусственного интеллекта.
  • Поддержка различных источников контента, таких как локальные файлы, веб-сайты, IPTV, подкасты и многое другое.
  • Функция дублирования экрана для отображения содержимого мобильного устройства на телевизоре.
  • Поддержка различных форматов файлов, включая MP4, MKV, MP3, JPG, PNG и многое другое.
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