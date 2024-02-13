A+ Player для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58,14 Мб
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A+ Player – это удобный видеоплеер, который позволяет вам просматривать видео со всех ваших устройств и источников без лишних хлопот. Простой интерфейс делает использование приложения максимально удобным и эффективным.

Также поддерживается зеркалирование экрана на большинстве новых устройств Android, обеспечивая беспрепятственное воспроизведение видео на вашем устройстве.

Основные возможности приложения A+ Player:

  • Поддержка всех форматов видео, включая: mp4, avi, av1, mkv, m3u8, m3u, mpeg-dash, mov, wmv, 3gp, m4a, mp3, ogg, flac, ts, m2ts, wv, aac и многие другие.
  • Возможность добавления субтитров из ваших файлов или онлайн.
  • Поддержка Full HD, Ultra HD, 4K для наилучшего качества просмотра.
  • Пользовательские темы для настройки интерфейса по вашему вкусу.
  • Функция «Картинка в картинке», позволяющая просматривать видео во всплывающем окне.
  • Настройка скорости воспроизведения от 0,25x до 4x для оптимального просмотра.
  • Возможность воспроизведения видео и аудио с вашей SD-карты.
  • Простое управление громкостью и яркостью видео.
  • Зеркалирование экрана для удобства просмотра на других устройствах.
  • Поддержка HDR для достоверного воспроизведения цветов.
  • Автоматическое соотношение сторон для оптимального просмотра без искажений.
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