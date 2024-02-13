A+ Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Castify
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|58,14 Мб
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A+ Player – это удобный видеоплеер, который позволяет вам просматривать видео со всех ваших устройств и источников без лишних хлопот. Простой интерфейс делает использование приложения максимально удобным и эффективным.
Также поддерживается зеркалирование экрана на большинстве новых устройств Android, обеспечивая беспрепятственное воспроизведение видео на вашем устройстве.
Основные возможности приложения A+ Player:
- Поддержка всех форматов видео, включая: mp4, avi, av1, mkv, m3u8, m3u, mpeg-dash, mov, wmv, 3gp, m4a, mp3, ogg, flac, ts, m2ts, wv, aac и многие другие.
- Возможность добавления субтитров из ваших файлов или онлайн.
- Поддержка Full HD, Ultra HD, 4K для наилучшего качества просмотра.
- Пользовательские темы для настройки интерфейса по вашему вкусу.
- Функция «Картинка в картинке», позволяющая просматривать видео во всплывающем окне.
- Настройка скорости воспроизведения от 0,25x до 4x для оптимального просмотра.
- Возможность воспроизведения видео и аудио с вашей SD-карты.
- Простое управление громкостью и яркостью видео.
- Зеркалирование экрана для удобства просмотра на других устройствах.
- Поддержка HDR для достоверного воспроизведения цветов.
- Автоматическое соотношение сторон для оптимального просмотра без искажений.
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