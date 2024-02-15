TrekMe для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.01 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:GPS
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Размер:7,19 Мб
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TrekMe - это удобное приложение для Android, которое поможет вам ориентироваться на местности в режиме реального времени и получать полезную информацию о местоположении без необходимости доступа в Интернет (кроме загрузки карт). Оно идеально подходит для пеших прогулок, велосипедных поездок и других активных видов отдыха.

Создайте карту, выбрав нужную область для загрузки. После этого вы сможете использовать карту автономно, ведь GPS продолжает работать даже без мобильных данных.

Основные особенности TrekMe:

  • Загрузка карт с различных источников, включая USGS, OpenStreetMap, SwissTopo, IGN (Франция и Испания).
  • Эффективная работа, минимальное потребление заряда батареи.
  • Возможность использования SD-карты для хранения больших карт.
  • Импорт, запись и обмен файлами GPX.
  • Добавление маркеров с комментариями.
  • Визуализация записей GPX в реальном времени, отображение статистики (расстояние, высота и др.).
  • Индикаторы ориентации, расстояния и скорости.
  • Измерение расстояния вдоль трассы.
  • Оповещения при отклонении от маршрута.

TrekMe подходит как для профессиональных специалистов, так и для любителей активного отдыха. Если у вас есть внешний GPS с Bluetooth, вы сможете подключить его к TrekMe для еще более точной навигации, особенно в сферах, где требуется высокая точность и частота обновления местоположения.

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