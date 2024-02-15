TrekMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pierre Laurence
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,19 Мб
|СКАЧАТЬ
TrekMe - это удобное приложение для Android, которое поможет вам ориентироваться на местности в режиме реального времени и получать полезную информацию о местоположении без необходимости доступа в Интернет (кроме загрузки карт). Оно идеально подходит для пеших прогулок, велосипедных поездок и других активных видов отдыха.
Создайте карту, выбрав нужную область для загрузки. После этого вы сможете использовать карту автономно, ведь GPS продолжает работать даже без мобильных данных.
Основные особенности TrekMe:
- Загрузка карт с различных источников, включая USGS, OpenStreetMap, SwissTopo, IGN (Франция и Испания).
- Эффективная работа, минимальное потребление заряда батареи.
- Возможность использования SD-карты для хранения больших карт.
- Импорт, запись и обмен файлами GPX.
- Добавление маркеров с комментариями.
- Визуализация записей GPX в реальном времени, отображение статистики (расстояние, высота и др.).
- Индикаторы ориентации, расстояния и скорости.
- Измерение расстояния вдоль трассы.
- Оповещения при отклонении от маршрута.
TrekMe подходит как для профессиональных специалистов, так и для любителей активного отдыха. Если у вас есть внешний GPS с Bluetooth, вы сможете подключить его к TrekMe для еще более точной навигации, особенно в сферах, где требуется высокая точность и частота обновления местоположения.
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