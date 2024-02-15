TrekMe - это удобное приложение для Android, которое поможет вам ориентироваться на местности в режиме реального времени и получать полезную информацию о местоположении без необходимости доступа в Интернет (кроме загрузки карт). Оно идеально подходит для пеших прогулок, велосипедных поездок и других активных видов отдыха.

Создайте карту, выбрав нужную область для загрузки. После этого вы сможете использовать карту автономно, ведь GPS продолжает работать даже без мобильных данных.

Основные особенности TrekMe:

Загрузка карт с различных источников, включая USGS, OpenStreetMap, SwissTopo, IGN (Франция и Испания).

Эффективная работа, минимальное потребление заряда батареи.

Возможность использования SD-карты для хранения больших карт.

Импорт, запись и обмен файлами GPX.

Добавление маркеров с комментариями.

Визуализация записей GPX в реальном времени, отображение статистики (расстояние, высота и др.).

Индикаторы ориентации, расстояния и скорости.

Измерение расстояния вдоль трассы.

Оповещения при отклонении от маршрута.

TrekMe подходит как для профессиональных специалистов, так и для любителей активного отдыха. Если у вас есть внешний GPS с Bluetooth, вы сможете подключить его к TrekMe для еще более точной навигации, особенно в сферах, где требуется высокая точность и частота обновления местоположения.