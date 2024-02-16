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Tipard Free PDF to BMP Converter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:PDF - Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,52 Мб
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Tipard Free PDF to BMP Converter - это удобное приложение для конвертации страниц PDF-документов в изображения формата BMP. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем основным функциям.

Основные возможности Tipard Free PDF to BMP Converter:

  • Конвертация PDF в BMP: Программа позволяет быстро и легко конвертировать страницы PDF в изображения BMP.
  • Предварительный просмотр: Пользователи могут предварительно просматривать PDF-документы перед конвертацией, что обеспечивает точность и удобство.
  • Выбор диапазона страниц: Возможность выбора конкретных страниц для конвертации, что позволяет пользователю работать только с нужным содержимым.
  • Пакетная обработка: Программа поддерживает пакетную конвертацию, что позволяет обрабатывать несколько файлов одновременно, экономя время пользователя.
  • Гибкие настройки: Пользователи могут выбрать папку назначения для сохранения конвертированных файлов и настроить их имена.
  • Многоязычный интерфейс и скины: Приложение предоставляет выбор из нескольких языков и скинов для более комфортного использования.
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