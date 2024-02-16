Tipard Free PDF to BMP Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tipard Studio
|Категории:
|PDF - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,52 Мб
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Tipard Free PDF to BMP Converter - это удобное приложение для конвертации страниц PDF-документов в изображения формата BMP. Программа предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем основным функциям.
Основные возможности Tipard Free PDF to BMP Converter:
- Конвертация PDF в BMP: Программа позволяет быстро и легко конвертировать страницы PDF в изображения BMP.
- Предварительный просмотр: Пользователи могут предварительно просматривать PDF-документы перед конвертацией, что обеспечивает точность и удобство.
- Выбор диапазона страниц: Возможность выбора конкретных страниц для конвертации, что позволяет пользователю работать только с нужным содержимым.
- Пакетная обработка: Программа поддерживает пакетную конвертацию, что позволяет обрабатывать несколько файлов одновременно, экономя время пользователя.
- Гибкие настройки: Пользователи могут выбрать папку назначения для сохранения конвертированных файлов и настроить их имена.
- Многоязычный интерфейс и скины: Приложение предоставляет выбор из нескольких языков и скинов для более комфортного использования.
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