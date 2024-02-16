ScreenStream для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dmytro Kryvoruchko
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,67 Мб
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ScreenStream – это удобное приложение для пользователей Android, которое позволяет легко делиться экраном своего устройства и просматривать его веб-браузере. Не требуется дополнительного программного обеспечения, кроме самого ScreenStream, веб-браузера и интернет-соединения.
Основные возможности:
- Глобальный режим (WebRTC):
- Основан на технологии WebRTC.
- Шифрованное соединение.
- Защита трансляции паролем.
- Поддержка потоковой передачи видео и аудио.
- Уникальный идентификатор потока и пароль для подключения.
- Требуется интернет-соединение.
- Локальный режим (MJPEG):
- Использует стандарт MJPEG.
- Защита с помощью PIN-кода (без шифрования).
- Отправка видео в виде серии изображений (без звука).
- Работает в локальной сети без интернет-соединения.
- Встроенный HTTP-сервер.
- Поддержка Wi-Fi и мобильных сетей IPv4 и IPv6.
В обоих режимах количество клиентов не ограничено, но важно учитывать, что каждый клиент потребляет ресурсы и пропускную способность.
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