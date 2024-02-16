ScreenStream – это удобное приложение для пользователей Android, которое позволяет легко делиться экраном своего устройства и просматривать его веб-браузере. Не требуется дополнительного программного обеспечения, кроме самого ScreenStream, веб-браузера и интернет-соединения.

Основные возможности:

Глобальный режим (WebRTC): Основан на технологии WebRTC. Шифрованное соединение. Защита трансляции паролем. Поддержка потоковой передачи видео и аудио. Уникальный идентификатор потока и пароль для подключения. Требуется интернет-соединение.

Локальный режим (MJPEG): Использует стандарт MJPEG. Защита с помощью PIN-кода (без шифрования). Отправка видео в виде серии изображений (без звука). Работает в локальной сети без интернет-соединения. Встроенный HTTP-сервер. Поддержка Wi-Fi и мобильных сетей IPv4 и IPv6.



В обоих режимах количество клиентов не ограничено, но важно учитывать, что каждый клиент потребляет ресурсы и пропускную способность.