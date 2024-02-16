ScreenStream для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,67 Мб
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ScreenStream скриншот № 4

ScreenStream – это удобное приложение для пользователей Android, которое позволяет легко делиться экраном своего устройства и просматривать его веб-браузере. Не требуется дополнительного программного обеспечения, кроме самого ScreenStream, веб-браузера и интернет-соединения.

Основные возможности:

  • Глобальный режим (WebRTC):
    • Основан на технологии WebRTC.
    • Шифрованное соединение.
    • Защита трансляции паролем.
    • Поддержка потоковой передачи видео и аудио.
    • Уникальный идентификатор потока и пароль для подключения.
    • Требуется интернет-соединение.
  • Локальный режим (MJPEG):
    • Использует стандарт MJPEG.
    • Защита с помощью PIN-кода (без шифрования).
    • Отправка видео в виде серии изображений (без звука).
    • Работает в локальной сети без интернет-соединения.
    • Встроенный HTTP-сервер.
    • Поддержка Wi-Fi и мобильных сетей IPv4 и IPv6.

В обоих режимах количество клиентов не ограничено, но важно учитывать, что каждый клиент потребляет ресурсы и пропускную способность.

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