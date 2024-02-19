Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » NUNAV Navigation 3.171.f958b

NUNAV Navigation для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.171.f958b | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:89,54 Мб
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NUNAV Navigation - это навигационное приложение, разработанное для обеспечения удобной и эффективной навигации на дорогах. Оно не только предупреждает вас о пробках, но и предлагает интеллектуальные маршруты обхода. Забудьте о неожиданных задержках и неуверенности во времени прибытия - с NUNAV вы получаете надежные маршруты, которые позволяют избежать заторов и прибыть вовремя. С NUNAV ваши поездки станут более комфортными, быстрыми и без стресса.

Основные возможности приложения NUNAV:

  • Интеллектуальное планирование маршрутов, учитывающее текущее состояние дорожного движения и предоставляющее оптимальные варианты движения.
  • Предупреждение о пробках, авариях и других дорожных событиях, чтобы вы могли выбрать наиболее безопасный и быстрый маршрут.
  • Точные прогнозы времени прибытия, основанные на реальных данных о движении, что позволяет вам планировать свое время более эффективно.
  • Экологически ориентированный подход к навигации, помогающий избежать лишних пробегов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
  • Возможность вступить в сообщество пользователей, которые совместными усилиями работают над улучшением транспортного потока и снижением дорожных проблем.
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