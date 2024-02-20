Работа с несколькими учетными записями электронной почты под управлением нескольких провайдеров может оказаться непростой задачей, особенно если необходимо обрабатывать большие объемы сообщений. Одним из способов решения таких специфических задач может быть внедрение правил для обнаружения определенных сообщений и выполнения действий.

Приложение Mail2SNMP позволяет подключать несколько учетных записей, определять пользовательские правила для входящего и исходящего трафика, а также устанавливать SNMP-ловушки.

Приложение простое и понятное, предлагая лаконичный и эффективный функционал. Оно позволит вам легко добавить несколько почтовых ящиков от различных провайдеров и предлагает очень простой метод ввода.

Кроме того, вы сможете определить и настроить множество правил, учитывающих различные критерии, такие как тема, тип, а также текстовая строка, которая должна быть включена или исключена.

Приложение также оснащено встроенной функцией шифрования паролей. Также позволяет зашифровать пароль и выдать вам результирующую текстовую строку. Однако оно не оснащено функциями, которые позволят вам обратить процесс вспять и расшифровать введенные строки.

Особенности Mail2SNMP: