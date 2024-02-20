Mail2SNMP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IT-Consulting Kinner
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,1 Мб
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Работа с несколькими учетными записями электронной почты под управлением нескольких провайдеров может оказаться непростой задачей, особенно если необходимо обрабатывать большие объемы сообщений. Одним из способов решения таких специфических задач может быть внедрение правил для обнаружения определенных сообщений и выполнения действий.
Приложение Mail2SNMP позволяет подключать несколько учетных записей, определять пользовательские правила для входящего и исходящего трафика, а также устанавливать SNMP-ловушки.
Приложение простое и понятное, предлагая лаконичный и эффективный функционал. Оно позволит вам легко добавить несколько почтовых ящиков от различных провайдеров и предлагает очень простой метод ввода.
Кроме того, вы сможете определить и настроить множество правил, учитывающих различные критерии, такие как тема, тип, а также текстовая строка, которая должна быть включена или исключена.
Приложение также оснащено встроенной функцией шифрования паролей. Также позволяет зашифровать пароль и выдать вам результирующую текстовую строку. Однако оно не оснащено функциями, которые позволят вам обратить процесс вспять и расшифровать введенные строки.
Особенности Mail2SNMP:
- Проверка нескольких почтовых ящиков с настраиваемой частотой для каждого отдельного задания.
- Поиск писем может осуществляться по текстовой строке в полях отправитель, тема или содержание, а также по их комбинациям.
- Уведомление и подтверждение SNMP-ловушек для информирования о создании или подтверждении события.
- Настраиваемый SNMP-сервер для каждого отдельного задания.Отправляет ловушки Keep Alive для информирования о доступности приложения Mail2SNMP.
- Отправка ловушек-уведомлений в случае возникновения проблем с лицензией или при выходе новой версии Mail2SNMP.
- Встроенный механизм регистрации с различными уровнями регистрации.
- Приложение запускается в панели задач при сворачивании.
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