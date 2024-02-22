Flowx для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.412 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flowx Weather App
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,74 Мб
|СКАЧАТЬ
Flowx представляет инновационный подход к прогнозу погоды через уникальные карты и графики. Позволяет получить полный контроль над вашими данными, все на одном экране, без рекламы и отслеживания.
Выбирайте из более 30 типов данных и 20 моделей прогнозов, с возможностью отображения радара, времени восхода/захода солнца/луны и треков ураганов. Используйте Flowx для планирования погоды, авиации, рыбалки, спорта, путешествий и других активностей, где важна точная информация о погоде.
Основные возможности Flowx:
- Визуализация на карте: Проводите пальцем по экрану, контролируя анимацию прогноза и выбирая несколько слоев данных.
- Графические прогнозы: Получайте недельные данные в удобном виде графиков, с возможностью сравнения различных источников информации.
- Графический виджет: Быстрый доступ к обновленному прогнозу на главном экране вашего устройства.
- Множество источников данных: От глобальных моделей прогнозов до радаров и качества воздуха, Flowx предоставляет полный спектр информации о погоде.
Weather Underground - приложение для получения самого точного прогноза погоды с возможностью доступа к спутниковым данным и картам...
Удобное в использовании приложение, отображающее погодные условия по всему миру и...
Классный погодный информер для Android, который позволяет увидеть, откуда идут осадки или...
Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция,...
Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз...
Прогноз погоды и прогноз ветра для любой точки мира на неделю, по дням и по часам. Имеются...
Отзывы о программе Flowx
Admin
Отзывов о программе Flowx 3.412 пока нет, можете добавить...