Flowx для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.412 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Погода
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Размер:12,74 Мб
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Flowx представляет инновационный подход к прогнозу погоды через уникальные карты и графики. Позволяет получить полный контроль над вашими данными, все на одном экране, без рекламы и отслеживания.

Выбирайте из более 30 типов данных и 20 моделей прогнозов, с возможностью отображения радара, времени восхода/захода солнца/луны и треков ураганов. Используйте Flowx для планирования погоды, авиации, рыбалки, спорта, путешествий и других активностей, где важна точная информация о погоде.

Основные возможности Flowx:

  • Визуализация на карте: Проводите пальцем по экрану, контролируя анимацию прогноза и выбирая несколько слоев данных.
  • Графические прогнозы: Получайте недельные данные в удобном виде графиков, с возможностью сравнения различных источников информации.
  • Графический виджет: Быстрый доступ к обновленному прогнозу на главном экране вашего устройства.
  • Множество источников данных: От глобальных моделей прогнозов до радаров и качества воздуха, Flowx предоставляет полный спектр информации о погоде.
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