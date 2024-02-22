Flowx представляет инновационный подход к прогнозу погоды через уникальные карты и графики. Позволяет получить полный контроль над вашими данными, все на одном экране, без рекламы и отслеживания.

Выбирайте из более 30 типов данных и 20 моделей прогнозов, с возможностью отображения радара, времени восхода/захода солнца/луны и треков ураганов. Используйте Flowx для планирования погоды, авиации, рыбалки, спорта, путешествий и других активностей, где важна точная информация о погоде.

Основные возможности Flowx: