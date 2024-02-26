Subs Player для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.8.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,17 Мб
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Subs Player - это удобный медиаплеер, который призван удовлетворить потребности пользователей, предпочитающих классические настольные приложения для просмотра видео и фильмов. В отличие от онлайн-платформ, он предлагает надежное и простое в использовании решение, которое не требует постоянного подключения к Интернету.

Основные возможности приложения Subs Player:

  • Два варианта установки: обычный и портативный, для удобства и безопасности.
  • Интуитивно понятный интерфейс с традиционными элементами управления мультимедиа.
  • Поддержка широкого спектра мультимедийных файлов, обеспечивая совместимость с различными форматами.
  • Расширенные настройки воспроизведения видео: изменение соотношения сторон, обрезка, деинтерлейсинг и настройка скорости.
  • Регулировка звука с помощью 12-полосного эквалайзера и выбором модуля вывода.
  • Возможность захвата снимков экрана во время просмотра видео.
  • Кодирование и декодирование субтитров с поддержкой синхронизации и настройкой внешнего вида.

Subs Player представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет медиаплеер с расширенными возможностями управления видео и субтитрами. Благодаря простому интерфейсу и широким функциональным возможностям он подходит как для профессионалов, так и для обычных пользователей, предпочитающих классические настольные приложения.

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