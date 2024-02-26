Subs Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|txtec
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,17 Мб
|СКАЧАТЬ
Subs Player - это удобный медиаплеер, который призван удовлетворить потребности пользователей, предпочитающих классические настольные приложения для просмотра видео и фильмов. В отличие от онлайн-платформ, он предлагает надежное и простое в использовании решение, которое не требует постоянного подключения к Интернету.
Основные возможности приложения Subs Player:
- Два варианта установки: обычный и портативный, для удобства и безопасности.
- Интуитивно понятный интерфейс с традиционными элементами управления мультимедиа.
- Поддержка широкого спектра мультимедийных файлов, обеспечивая совместимость с различными форматами.
- Расширенные настройки воспроизведения видео: изменение соотношения сторон, обрезка, деинтерлейсинг и настройка скорости.
- Регулировка звука с помощью 12-полосного эквалайзера и выбором модуля вывода.
- Возможность захвата снимков экрана во время просмотра видео.
- Кодирование и декодирование субтитров с поддержкой синхронизации и настройкой внешнего вида.
Subs Player представляет собой идеальное решение для тех, кто ищет медиаплеер с расширенными возможностями управления видео и субтитрами. Благодаря простому интерфейсу и широким функциональным возможностям он подходит как для профессионалов, так и для обычных пользователей, предпочитающих классические настольные приложения.
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