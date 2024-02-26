SmartNews для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.2.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,27 Мб
СКАЧАТЬ
SmartNews скриншот № 2
SmartNews скриншот № 3
SmartNews скриншот № 4

SmartNews - это ваш личный информационный помощник, который подбирает самые актуальные и интересные новости, чтобы вы всегда были в курсе происходящего. Независимо от того, нужны ли вам мировые события или местные новости, развлекательные статьи или финансовые обновления, SmartNews сделает вашу информационную жизнь более удобной и освежающей.

Основные возможности приложения SmartNews:

  • Получение последних новостей: Получайте свежие заголовки и обновления прямо на ваше устройство, позволяя вам оставаться в курсе происходящего в мире.
  • Персонализированные уведомления: Настраивайте уведомления, чтобы получать только те новости, которые вам действительно интересны, и быть в курсе важных событий.
  • Кастомизация ленты новостей: Выбирайте темы и издателей, которые вам наиболее близки, чтобы ваша лента новостей всегда была актуальной и интересной.
  • Разнообразие категорий новостей: От спортивных событий до последних технологических обновлений, от жизненного стиля до местных событий - SmartNews покрывает широкий спектр тем.
  • Локальные новости: Будьте в курсе событий в вашем регионе благодаря актуальным местным новостям и информации о вашем городе.
  • Доверенные источники: SmartNews сотрудничает с тысячами надежных издателей, чтобы вы могли быть уверены в достоверности информации.

С SmartNews вы получите надежного партнера в мире новостей, который поможет вам быть в курсе всего, что вам интересно.

ТОП-сегодня раздела "Ньюс ридеры, новости"
 

скачать 4PDA4PDA 1.9.35

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой официальный клиент от популярного...

скачать Повітряна тривогаПовітряна тривога 4.2.0

Повітряна тривога (воздушная тревога) - мобильное приложение, которое в реальном времени...

скачать Opera News LiteOpera News Lite 2.4.0

Минималистичная версия Opera News, которая выбирает интересные вам новости в режиме реального...

скачать MediumMedium 4.5.1179902

Уникальная платформа, помогающая вам расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями,...

скачать Opera NewsOpera News 11.4.2254.70205

Бесплатное, простое и быстрое в работе приложение для мобильных устройств на платформе...

скачать MyScoreMyScore 3.13.1

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...

Отзывы о программе SmartNews

Admin

Отзывов о программе SmartNews 24.2.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв