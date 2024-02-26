SmartNews для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.2.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SmartNews, Inc.
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,27 Мб
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SmartNews - это ваш личный информационный помощник, который подбирает самые актуальные и интересные новости, чтобы вы всегда были в курсе происходящего. Независимо от того, нужны ли вам мировые события или местные новости, развлекательные статьи или финансовые обновления, SmartNews сделает вашу информационную жизнь более удобной и освежающей.
Основные возможности приложения SmartNews:
- Получение последних новостей: Получайте свежие заголовки и обновления прямо на ваше устройство, позволяя вам оставаться в курсе происходящего в мире.
- Персонализированные уведомления: Настраивайте уведомления, чтобы получать только те новости, которые вам действительно интересны, и быть в курсе важных событий.
- Кастомизация ленты новостей: Выбирайте темы и издателей, которые вам наиболее близки, чтобы ваша лента новостей всегда была актуальной и интересной.
- Разнообразие категорий новостей: От спортивных событий до последних технологических обновлений, от жизненного стиля до местных событий - SmartNews покрывает широкий спектр тем.
- Локальные новости: Будьте в курсе событий в вашем регионе благодаря актуальным местным новостям и информации о вашем городе.
- Доверенные источники: SmartNews сотрудничает с тысячами надежных издателей, чтобы вы могли быть уверены в достоверности информации.
С SmartNews вы получите надежного партнера в мире новостей, который поможет вам быть в курсе всего, что вам интересно.
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Admin
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