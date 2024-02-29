SwitchExplorer - это приложение, созданное для удобного переключения между файловыми менеджерами в Windows 11 и Windows 10. В отличие от традиционных руководств по возвращению к старому File Explorer, SwitchExplorer предлагает удобный инструмент для этой задачи.

Основная цель приложения - облегчить процесс переключения между файловыми менеджерами по умолчанию. Это происходит без интерфейса: SwitchExplorer просто сообщает, что вы собираетесь переключиться на File Explorer Windows 10 или Windows 11, в зависимости от вашей текущей версии операционной системы.

Особенности приложения SwitchExplorer:

Удобное переключение между файловыми менеджерами Windows 10 и Windows 11.

Отсутствие интерфейса, приложение просто оповещает о переключении.

Автоматическое внесение изменений в реестр, связанных с файловыми менеджерами.

Поддержка версий Windows 11 - 22H2 и 23H2, с ревизией сборки 3007 и выше.

SwitchExplorer представляет удобный способ вернуться к более привычному интерфейсу Windows 10 File Explorer, особенно если вы предпочитаете его функционал новому в Windows 11. Благодаря приложению, переключение между версиями операционной системы становится быстрым и простым.