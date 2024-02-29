SwitchExplorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LesFerch
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25 Кб
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SwitchExplorer - это приложение, созданное для удобного переключения между файловыми менеджерами в Windows 11 и Windows 10. В отличие от традиционных руководств по возвращению к старому File Explorer, SwitchExplorer предлагает удобный инструмент для этой задачи.
Основная цель приложения - облегчить процесс переключения между файловыми менеджерами по умолчанию. Это происходит без интерфейса: SwitchExplorer просто сообщает, что вы собираетесь переключиться на File Explorer Windows 10 или Windows 11, в зависимости от вашей текущей версии операционной системы.
Особенности приложения SwitchExplorer:
- Удобное переключение между файловыми менеджерами Windows 10 и Windows 11.
- Отсутствие интерфейса, приложение просто оповещает о переключении.
- Автоматическое внесение изменений в реестр, связанных с файловыми менеджерами.
- Поддержка версий Windows 11 - 22H2 и 23H2, с ревизией сборки 3007 и выше.
SwitchExplorer представляет удобный способ вернуться к более привычному интерфейсу Windows 10 File Explorer, особенно если вы предпочитаете его функционал новому в Windows 11. Благодаря приложению, переключение между версиями операционной системы становится быстрым и простым.
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