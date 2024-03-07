MSG 2 MBOX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dmitry UA Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,94 Мб
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MSG 2 MBOX - это удобное приложение для конвертации файлов электронной почты из проприетарного формата MSG в более универсальный и доступный формат MBOX.
Благодаря простоте MSG 2 MBOX конвертация электронной почты становится быстрой и легкой операцией. Приложение обладает простым интерфейсом с понятными опциями и минимальным набором меню. Стоит отметить, что MSG 2 MBOX поддерживает пакетные действия. Другими словами, вы можете использовать его для конвертации как одного MSG-файла, так и целого ряда писем в формат MBOX.
Первым шагом будет выбор входного файла или папки: вы можете найти директорию и позволить программе выбрать совместимые файлы. Возможен рекурсивный поиск файлов, так как MSG 2 MBOX может обрабатывать и вложенные папки, но для этого вам придется дать ей соответствующие указания.
MSG 2 MBOX сохраняет результаты в указанном пользователем месте, повторяя структуру папок из исходного пути, что может существенно помочь вам при переносе почты. Пустые папки могут быть пропущены по желанию. Вы также можете настроить MSG 2 MBOX на обработку ситуаций перезаписи так, как считаете нужным. Дубликаты файлов могут быть переименованы, перезаписаны или добавлены к существующему файлу.
Почтовые ящики MSG можно открыть только в Outlook, но преобразование их в более доступный формат, такой как MBOX, обеспечивает совместимость с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов.
Основные возможности приложения:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс делает процесс конвертации быстрым и легким.
- Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет конвертировать как одиночные файлы MSG, так и целые папки с письмами.
- Возможность выбора входного файла или папки для конвертации, включая рекурсивный поиск файлов и обработку вложенных папок.
- Сохранение результатов конвертации в указанном пользователем месте, с сохранением структуры папок для удобства переноса почты.
- Поддержка настройки обработки ситуаций перезаписи файлов для максимального контроля над процессом конвертации.
MSG 2 MBOX обеспечивает совместимость файлов электронной почты с различными почтовыми клиентами, такими как Thunderbird, Apple Mail и другими, что делает его полезным инструментом для пользователей, желающих освободить свою почту от привязки к конкретному приложению.
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