MSG 2 MBOX для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.26 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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MSG 2 MBOX скриншот № 2

MSG 2 MBOX - это удобное приложение для конвертации файлов электронной почты из проприетарного формата MSG в более универсальный и доступный формат MBOX.

Благодаря простоте MSG 2 MBOX конвертация электронной почты становится быстрой и легкой операцией. Приложение обладает простым интерфейсом с понятными опциями и минимальным набором меню. Стоит отметить, что MSG 2 MBOX поддерживает пакетные действия. Другими словами, вы можете использовать его для конвертации как одного MSG-файла, так и целого ряда писем в формат MBOX.

Первым шагом будет выбор входного файла или папки: вы можете найти директорию и позволить программе выбрать совместимые файлы. Возможен рекурсивный поиск файлов, так как MSG 2 MBOX может обрабатывать и вложенные папки, но для этого вам придется дать ей соответствующие указания.

MSG 2 MBOX сохраняет результаты в указанном пользователем месте, повторяя структуру папок из исходного пути, что может существенно помочь вам при переносе почты. Пустые папки могут быть пропущены по желанию. Вы также можете настроить MSG 2 MBOX на обработку ситуаций перезаписи так, как считаете нужным. Дубликаты файлов могут быть переименованы, перезаписаны или добавлены к существующему файлу.

Почтовые ящики MSG можно открыть только в Outlook, но преобразование их в более доступный формат, такой как MBOX, обеспечивает совместимость с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов.

Основные возможности приложения:

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс делает процесс конвертации быстрым и легким.
  • Поддержка пакетной обработки файлов, что позволяет конвертировать как одиночные файлы MSG, так и целые папки с письмами.
  • Возможность выбора входного файла или папки для конвертации, включая рекурсивный поиск файлов и обработку вложенных папок.
  • Сохранение результатов конвертации в указанном пользователем месте, с сохранением структуры папок для удобства переноса почты.
  • Поддержка настройки обработки ситуаций перезаписи файлов для максимального контроля над процессом конвертации.

MSG 2 MBOX обеспечивает совместимость файлов электронной почты с различными почтовыми клиентами, такими как Thunderbird, Apple Mail и другими, что делает его полезным инструментом для пользователей, желающих освободить свою почту от привязки к конкретному приложению.

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