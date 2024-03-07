Life360 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Life360
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77,28 Мб
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Life360 - это приложение, которое обеспечивает непрерывную связь с вашими близкими в цифровую эпоху. С помощью Life360 вы всегда будете в курсе местонахождения и безопасности своих друзей и семьи. Просматривайте их геопозицию на частной карте, получайте уведомления о посещении привычных мест, обменивайтесь сообщениями и фотографиями в безопасном чате и отслеживайте историю их перемещений.
Основные возможности приложения Life360:
- Просмотр геопозиции друзей и близких на частной карте.
- Уведомления о посещении привычных мест.
- Обмен сообщениями и фотографиями в приватном чате.
- Отслеживание истории посещений членов круга.
- Развитие навыков безопасного вождения на основе данных о поездках.
Life360 позволяет отслеживать перемещения ваших близких в реальном времени при помощи GPS. Приложение доступно как для устройств iOS, так и Android, обеспечивая надежное и простое в использовании решение для поддержания связи с вашим "кругом". Беспокойтесь меньше о заряде аккумулятора благодаря эффективному алгоритму, который минимизирует расход энергии.
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