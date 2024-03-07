Life360 - это приложение, которое обеспечивает непрерывную связь с вашими близкими в цифровую эпоху. С помощью Life360 вы всегда будете в курсе местонахождения и безопасности своих друзей и семьи. Просматривайте их геопозицию на частной карте, получайте уведомления о посещении привычных мест, обменивайтесь сообщениями и фотографиями в безопасном чате и отслеживайте историю их перемещений.

Основные возможности приложения Life360:

Просмотр геопозиции друзей и близких на частной карте.

Уведомления о посещении привычных мест.

Обмен сообщениями и фотографиями в приватном чате.

Отслеживание истории посещений членов круга.

Развитие навыков безопасного вождения на основе данных о поездках.

Life360 позволяет отслеживать перемещения ваших близких в реальном времени при помощи GPS. Приложение доступно как для устройств iOS, так и Android, обеспечивая надежное и простое в использовании решение для поддержания связи с вашим "кругом". Беспокойтесь меньше о заряде аккумулятора благодаря эффективному алгоритму, который минимизирует расход энергии.