Life360 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.8.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:77,28 Мб
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Life360 - это приложение, которое обеспечивает непрерывную связь с вашими близкими в цифровую эпоху. С помощью Life360 вы всегда будете в курсе местонахождения и безопасности своих друзей и семьи. Просматривайте их геопозицию на частной карте, получайте уведомления о посещении привычных мест, обменивайтесь сообщениями и фотографиями в безопасном чате и отслеживайте историю их перемещений.

Основные возможности приложения Life360:

  • Просмотр геопозиции друзей и близких на частной карте.
  • Уведомления о посещении привычных мест.
  • Обмен сообщениями и фотографиями в приватном чате.
  • Отслеживание истории посещений членов круга.
  • Развитие навыков безопасного вождения на основе данных о поездках.

Life360 позволяет отслеживать перемещения ваших близких в реальном времени при помощи GPS. Приложение доступно как для устройств iOS, так и Android, обеспечивая надежное и простое в использовании решение для поддержания связи с вашим "кругом". Беспокойтесь меньше о заряде аккумулятора благодаря эффективному алгоритму, который минимизирует расход энергии.

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