HD Downloader - это небольшой инструмент, предназначенный для загрузки видеоклипов с YouTube, Dailymotion и других подобных сайтов в высоком качестве, которое можно легко запустить на новейших смартфонах, планшетах или гаджетах Xbox.

После быстрой и простой установки вас встречает удобный интерфейс, который вряд ли вызовет у вас какие-либо затруднения. Как можно понять из функций, доступных на панели инструментов, вы можете либо вставить нужный URL напрямую, либо добавить несколько ссылок одновременно.

Хотя вы можете настроить приложение на немедленное начало загрузки, вы также можете создать плейлист загрузки, который будет обработан позже, возможно, когда вам не нужно будет использовать подключение к Интернету. Кроме того, программа позволяет скачивать только аудиоформаты, если это удобнее для ваших целей.

Идея программы заключается в том, чтобы предоставить вам быстрый способ загрузки видео и клипов в формате высокой четкости. Среди поддерживаемых аудиоформатов можно выделить AC3, M4A, FLAC, MP2, AAC или OGG, а среди видеоформатов - MKV, M4V, OGV, SWF, TS, VCD, SVCD, MOV, FLV или ASF, и это только некоторые из них.

Чтобы упростить работу, приложение поставляется с готовыми пресетами, которые можно использовать для всех популярных видео, которые вы собираетесь скачать. При желании вы можете изменить настройки, и, конечно, если видео поддерживает интересующие вас параметры.

HD Downloader - это простая в использовании утилита, которая позволяет загружать видео и треки в формате, совместимом с iTunes, смартфонами, PSP, Xbox или Windows Phones.