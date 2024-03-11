Alternate Raw Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|30.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Boss software solutions
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|561 Кб
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ARC (Alternate Raw Converter) - это мощное приложение для анализа и обработки файлов в формате Portable Gray Map (PGM), созданного в 80-е годы прошлого века для хранения полутоновых 2D-изображений. Представляя собой цифровой аналог темной комнаты, ARC предназначен для профессионалов, желающих работать с RAW-изображениями без лишних сложностей.
Несмотря на простой интерфейс, ARC не является приложением для новичков. Для эффективного использования его возможностей требуется глубокое понимание фотографии и обработки изображений.
После загрузки PGM-файла в приложение, пользователь получает доступ к различным полям с данными, определяющими характеристики изображения. Возможности включают просмотр основных данных файла, таких как имя, разрешение и смещение, а также анализ доминирующих цветов через область Color balance.
ARC предлагает разнообразные функции и режимы масштабирования, позволяя пользователю получить качественные изображения из любой камеры, оптимизировав профиль конвертации.
Приложение поставляется в трех версиях: LowRAM, Mini и стандартной. Это обеспечивает гибкость использования на различных устройствах, включая низкопроизводительные.
ARC готов к использованию сразу после распаковки архива. Просто запустите один из исполняемых файлов, и программа сгенерирует каталог настроек, готовый к работе.
В общем, ARC - это не просто конвертер. Это инструмент, который позволяет профессионалам анализировать и создавать PGM-изображения с легкостью и уверенностью.
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