Alternate Raw Converter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:30.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Конверторы
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ARC (Alternate Raw Converter) - это мощное приложение для анализа и обработки файлов в формате Portable Gray Map (PGM), созданного в 80-е годы прошлого века для хранения полутоновых 2D-изображений. Представляя собой цифровой аналог темной комнаты, ARC предназначен для профессионалов, желающих работать с RAW-изображениями без лишних сложностей.

Несмотря на простой интерфейс, ARC не является приложением для новичков. Для эффективного использования его возможностей требуется глубокое понимание фотографии и обработки изображений.

После загрузки PGM-файла в приложение, пользователь получает доступ к различным полям с данными, определяющими характеристики изображения. Возможности включают просмотр основных данных файла, таких как имя, разрешение и смещение, а также анализ доминирующих цветов через область Color balance.

ARC предлагает разнообразные функции и режимы масштабирования, позволяя пользователю получить качественные изображения из любой камеры, оптимизировав профиль конвертации.

Приложение поставляется в трех версиях: LowRAM, Mini и стандартной. Это обеспечивает гибкость использования на различных устройствах, включая низкопроизводительные.

ARC готов к использованию сразу после распаковки архива. Просто запустите один из исполняемых файлов, и программа сгенерирует каталог настроек, готовый к работе.

В общем, ARC - это не просто конвертер. Это инструмент, который позволяет профессионалам анализировать и создавать PGM-изображения с легкостью и уверенностью.

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