Radio.net - AM FM Radio Tuner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.17.1.1-app | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|radio.net - Webradio, News & Podcasts
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15.08 Мб
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Radio.net — приложение для прослушивания радиостанций и подкастов, предоставляеn доступ к более чем 60 000 радиостанциям и более 600 000 подкастов. Дает возможность пользователю искать, сортировать, сохранять и воспроизводить аудиоконтент с учетом интересов, географического положения и предпочтений по жанрам.
Пользователи могут сохранять избранные станции, управлять воспроизведением, использовать функции будильника и таймера сна, а также подписываться на интересующие подкасты. Сервис совместим с Google Chromecast и может работать через внешние устройства в рамках умного дома.
Список основных возможностей Radio.net:
- Предоставляет доступ к 60 000 радиостанций и 600 000 подкастов из разных стран мира.
- Дает взможность икать и прослушивать радиостанции по жанру, теме, локации.
- Поддерживает функции радио-будильника и таймера сна.
- Запоминает ранее прослушанные станции и составляет персональные рекомендации.
- Дает возможность подписываться на подкасты и прослушивать их офлайн.
- Позволяет настраивать уведомления о новых выпусках.
- Поддерживает Google Chromecast для внешних устройств.
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