Radio.net — приложение для прослушивания радиостанций и подкастов, предоставляеn доступ к более чем 60 000 радиостанциям и более 600 000 подкастов. Дает возможность пользователю искать, сортировать, сохранять и воспроизводить аудиоконтент с учетом интересов, географического положения и предпочтений по жанрам.

Пользователи могут сохранять избранные станции, управлять воспроизведением, использовать функции будильника и таймера сна, а также подписываться на интересующие подкасты. Сервис совместим с Google Chromecast и может работать через внешние устройства в рамках умного дома.

Список основных возможностей Radio.net: