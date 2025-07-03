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Radio.net - AM FM Radio Tuner для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.17.1.1-app | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15.08 Мб
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Radio.net — приложение для прослушивания радиостанций и подкастов, предоставляеn доступ к более чем 60 000 радиостанциям и более 600 000 подкастов. Дает возможность пользователю искать, сортировать, сохранять и воспроизводить аудиоконтент с учетом интересов, географического положения и предпочтений по жанрам.

Пользователи могут сохранять избранные станции, управлять воспроизведением, использовать функции будильника и таймера сна, а также подписываться на интересующие подкасты. Сервис совместим с Google Chromecast и может работать через внешние устройства в рамках умного дома.

Список основных возможностей Radio.net:

  • Предоставляет доступ к 60 000 радиостанций и 600 000 подкастов из разных стран мира.
  • Дает взможность икать и прослушивать радиостанции по жанру, теме, локации.
  • Поддерживает функции радио-будильника и таймера сна.
  • Запоминает ранее прослушанные станции и составляет персональные рекомендации.
  • Дает возможность подписываться на подкасты и прослушивать их офлайн.
  • Позволяет настраивать уведомления о новых выпусках.
  • Поддерживает Google Chromecast для внешних устройств.
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