LinkSaver для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:87 Кб
СКАЧАТЬ
LinkSaver скриншот № 1

LinkSaver - это приложение, которое упрощает сохранение и управление ссылками из интернета. Оно предлагает умный способ создания списков URL для локального хранения, обеспечивая доступность ваших ссылок с любого устройства и браузера.

Основные возможности приложения LinkSaver:

  • Создание списка URL для локального хранения.
  • Портативность и компактность, что позволяет сохранять ссылки в локальные HTML-страницы.
  • Возможность переноса приложения на съемный диск для создания собственного карманного архива.
  • Различные опции для автоматической генерации имен ссылок на основе адреса (альтернатива копированию имен вручную).
  • Функции, такие как ввод данных из буфера обмена, декодирование URL и организация имен ссылок.
  • Настройка триггеров, добавление временных меток и блокирование файлов.
  • Панель настроек для управления списками ссылок, их индексации и просмотра содержимого.
  • Возможность сортировки списков ссылок по имени в алфавитном порядке или по дополнительной информации (в алфавитном или цифровом порядке).
  • И многое другое...

В общем, LinkSaver представляет собой удобное приложение для управления списками ссылок, однако для его успешного использования необходимо некоторое знание HTML и общих компьютерных технологий.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать HamachiHamachi 2.3.0.106

Hamachi - бесплатное приложение, позволяющее напрямую соединить два (и более) компьютера...

скачать SpeedtestSpeedtest 1.11.165

Небольшая, бесплатная и простая в использовании десктопная программа, которая...

скачать SmartWhoisSmartWhois 5.1.295

SmartWhois - это удобное средство получения всей доступной информации о любом IP-адресе, имени...

скачать ProgTVProgTV 2.23.8

Простое, и в тоже время невероятно удобное приложение, предназначенное для просмотра...

скачать Интернет ЦензорИнтернет Цензор 2.2

Интернет Цензор - бесплатное и простое приложение для родительского контроля, которое...

скачать KinozalKinozal 3.0

Kinozal - вилео плеер для просмотра фильмов и сериалов онлайн...

Отзывы о программе LinkSaver

Admin

Отзывов о программе LinkSaver 4.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв