LinkSaver для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Boss software solutions
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|87 Кб
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LinkSaver - это приложение, которое упрощает сохранение и управление ссылками из интернета. Оно предлагает умный способ создания списков URL для локального хранения, обеспечивая доступность ваших ссылок с любого устройства и браузера.
Основные возможности приложения LinkSaver:
- Создание списка URL для локального хранения.
- Портативность и компактность, что позволяет сохранять ссылки в локальные HTML-страницы.
- Возможность переноса приложения на съемный диск для создания собственного карманного архива.
- Различные опции для автоматической генерации имен ссылок на основе адреса (альтернатива копированию имен вручную).
- Функции, такие как ввод данных из буфера обмена, декодирование URL и организация имен ссылок.
- Настройка триггеров, добавление временных меток и блокирование файлов.
- Панель настроек для управления списками ссылок, их индексации и просмотра содержимого.
- Возможность сортировки списков ссылок по имени в алфавитном порядке или по дополнительной информации (в алфавитном или цифровом порядке).
- И многое другое...
В общем, LinkSaver представляет собой удобное приложение для управления списками ссылок, однако для его успешного использования необходимо некоторое знание HTML и общих компьютерных технологий.
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