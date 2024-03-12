LinkSaver - это приложение, которое упрощает сохранение и управление ссылками из интернета. Оно предлагает умный способ создания списков URL для локального хранения, обеспечивая доступность ваших ссылок с любого устройства и браузера.

Основные возможности приложения LinkSaver:

Создание списка URL для локального хранения.

Портативность и компактность, что позволяет сохранять ссылки в локальные HTML-страницы.

Возможность переноса приложения на съемный диск для создания собственного карманного архива.

Различные опции для автоматической генерации имен ссылок на основе адреса (альтернатива копированию имен вручную).

Функции, такие как ввод данных из буфера обмена, декодирование URL и организация имен ссылок.

Настройка триггеров, добавление временных меток и блокирование файлов.

Панель настроек для управления списками ссылок, их индексации и просмотра содержимого.

Возможность сортировки списков ссылок по имени в алфавитном порядке или по дополнительной информации (в алфавитном или цифровом порядке).

И многое другое...

В общем, LinkSaver представляет собой удобное приложение для управления списками ссылок, однако для его успешного использования необходимо некоторое знание HTML и общих компьютерных технологий.