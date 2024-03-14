Mapillary - это платформа для создания уличных изображений, автоматизации и масштабирования картографии с помощью совместной работы, камер и компьютерного зрения.

Каждый может создавать изображения любого места столь часто, насколько нужно, используя любую камеру, включая смартфоны. Mapillary объединяет все изображения в общее представление мира на уровне улиц, доступное для изучения и использования для улучшения карт, городов и мобильности. Технология компьютерного зрения обеспечивает плавный просмотр и ускоряет отображение с помощью данных карты, собранных автоматически.

Основные возможности приложения Mapillary: