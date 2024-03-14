Mapillary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.02.13-6.1.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mapillary
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,31 Мб
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Mapillary - это платформа для создания уличных изображений, автоматизации и масштабирования картографии с помощью совместной работы, камер и компьютерного зрения.
Каждый может создавать изображения любого места столь часто, насколько нужно, используя любую камеру, включая смартфоны. Mapillary объединяет все изображения в общее представление мира на уровне улиц, доступное для изучения и использования для улучшения карт, городов и мобильности. Технология компьютерного зрения обеспечивает плавный просмотр и ускоряет отображение с помощью данных карты, собранных автоматически.
Основные возможности приложения Mapillary:
- Создание уличных снимков по вашему выбору места и времени для получения свежих изображений на уровне улиц.
- Объединение всех изображений в навигационный вид и размытие лиц и номеров для конфиденциальности.
- Доступ и исследование данных от авторов Mapillary из 190 стран.
- Еженедельное добавление миллионов изображений в базу данных для исследований прямо в мобильном приложении.
- Использование изображений и данных для обогащения карт и геопространственных данных.
- Интеграция с инструментами, такими как редакторы OpenStreetMap iD и JOSM, HERE Map Creator и ArcGIS.
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Отзывы о программе Mapillary
Admin
Отзывов о программе Mapillary 2024.02.13-6.1.16 пока нет, можете добавить...