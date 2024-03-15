streamCapture2 для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.17.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:83,76 Мб
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StreamCapture2 - это простое и удобное приложение, позволяющее скачивать потоковое видео из сети Интернет, что особенно удобно в случае офлайн-просмотра или когда нужно сохранить прямые трансляции.

Установка StreamCapture2 проста и быстра, даже для тех, кто не имеет опыта работы с подобными приложениями. Интерфейс программы чистый и понятный: встроенный веб-браузер помогает легко найти и загрузить видеопотоки на ПК.

Программа легка в использовании: достаточно скопировать адрес видеостраницы, вставить его в приложение, выбрать качество и начать загрузку. При необходимости скачать несколько файлов, их можно добавить в список загрузки, который легко редактировать или удалять.

StreamCapture2 упрощает получение полных эпизодов телешоу или сериалов: просто вставьте ссылку в программу, выберите опцию "Несколько эпизодов" и загрузите. Приложение автоматически выберет видеопоток наивысшего качества.

Важно учесть, что StreamCapture2 может не работать со всеми прямыми трансляциями, поэтому перед использованием рекомендуется проверить поддержку сайтов.

Основные возможности приложения StreamCapture2:

  • Скачивание потокового видео из Интернета.
  • Простая установка и использование.
  • Чистый и понятный интерфейс.
  • Возможность выбора качества загружаемого видео.
  • Поддержка загрузки нескольких файлов одновременно.
  • Автоматический выбор видеопотока наивысшего качества.
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Отзывы о программе streamCapture2

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