streamCapture2 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.17.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ingemar Ceicer
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|83,76 Мб
|СКАЧАТЬ
StreamCapture2 - это простое и удобное приложение, позволяющее скачивать потоковое видео из сети Интернет, что особенно удобно в случае офлайн-просмотра или когда нужно сохранить прямые трансляции.
Установка StreamCapture2 проста и быстра, даже для тех, кто не имеет опыта работы с подобными приложениями. Интерфейс программы чистый и понятный: встроенный веб-браузер помогает легко найти и загрузить видеопотоки на ПК.
Программа легка в использовании: достаточно скопировать адрес видеостраницы, вставить его в приложение, выбрать качество и начать загрузку. При необходимости скачать несколько файлов, их можно добавить в список загрузки, который легко редактировать или удалять.
StreamCapture2 упрощает получение полных эпизодов телешоу или сериалов: просто вставьте ссылку в программу, выберите опцию "Несколько эпизодов" и загрузите. Приложение автоматически выберет видеопоток наивысшего качества.
Важно учесть, что StreamCapture2 может не работать со всеми прямыми трансляциями, поэтому перед использованием рекомендуется проверить поддержку сайтов.
Основные возможности приложения StreamCapture2:
- Скачивание потокового видео из Интернета.
- Простая установка и использование.
- Чистый и понятный интерфейс.
- Возможность выбора качества загружаемого видео.
- Поддержка загрузки нескольких файлов одновременно.
- Автоматический выбор видеопотока наивысшего качества.
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Отзывы о программе streamCapture2
Admin
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