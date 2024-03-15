My Earthquake Alerts для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|jRustonApps B.V.
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,87 Мб
|СКАЧАТЬ
My Earthquake Alerts - это мощное приложение для мониторинга землетрясений, которое бесплатно предоставляет всю необходимую информацию, включая push-уведомления. Простой и красивый дизайн, оптимизированный под последние версии Android, делает приложение чрезвычайно удобным в использовании.
Особенности My Earthquake Alerts:
- Реально-временная карта землетрясений: Отслеживайте землетрясения по всему миру на удобной карте.
- Бесплатные push-уведомления: Получайте уведомления о землетрясениях без ограничений, настроенные под ваши предпочтения.
- Мощный поиск: Ищите историю землетрясений начиная с 1970 года с помощью удобного поиска.
- Простой и красивый дизайн: Легко просматривайте ленту землетрясений на карте или в списке с помощью интуитивно понятного дизайна.
- Точные данные: Находите точное местоположение, глубину и расстояние от вас.
- Широкий источник информации: Приложение использует данные из различных сетей США и мира, обеспечивая полную информацию о землетрясениях.
Интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
MAPS.ME 14.6.71566-googleRelease
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
Платформа для создания уличных изображений, которая объединяет миллионы снимков со всего...
Отзывы о программе My Earthquake Alerts
Admin
Отзывов о программе My Earthquake Alerts 5.7.1 пока нет, можете добавить...