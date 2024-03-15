My Earthquake Alerts для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,87 Мб
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My Earthquake Alerts - это мощное приложение для мониторинга землетрясений, которое бесплатно предоставляет всю необходимую информацию, включая push-уведомления. Простой и красивый дизайн, оптимизированный под последние версии Android, делает приложение чрезвычайно удобным в использовании.

Особенности My Earthquake Alerts:

  • Реально-временная карта землетрясений: Отслеживайте землетрясения по всему миру на удобной карте.
  • Бесплатные push-уведомления: Получайте уведомления о землетрясениях без ограничений, настроенные под ваши предпочтения.
  • Мощный поиск: Ищите историю землетрясений начиная с 1970 года с помощью удобного поиска.
  • Простой и красивый дизайн: Легко просматривайте ленту землетрясений на карте или в списке с помощью интуитивно понятного дизайна.
  • Точные данные: Находите точное местоположение, глубину и расстояние от вас.
  • Широкий источник информации: Приложение использует данные из различных сетей США и мира, обеспечивая полную информацию о землетрясениях.
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