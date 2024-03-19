Folder View Painter - это приложение, которое помогает вам управлять и организовывать файлы на вашем компьютере, делая процесс более удобным и эффективным. Оно предназначено для улучшения просмотра и структурирования папок в File Explorer, сокращая время, затрачиваемое на поиск нужных файлов.

Основные возможности приложения:

Создание и сохранение различных представлений папок с настройками, такими как расположение файлов, ширина столбцов, порядок сортировки и другие параметры.

Возможность легко переключаться между сохраненными представлениями, что делает процесс работы с файлами более удобным и эффективным.

Интеграция в контекстное меню правой кнопки мыши для быстрого доступа к функциям прямо из интерфейса File Explorer.

Предоставление инструментов для настройки и оптимизации организации папок, включая изменение расположения столбцов или цветов.

Folder View Painter решает проблемы организации файлов в File Explorer, предоставляя гибкие инструменты для настройки и улучшения процесса управления файлами. Это приложение позволяет вам эффективно работать с файлами, соответствуя вашим индивидуальным предпочтениям и потребностям.