Folder View Painter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46 Кб
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Folder View Painter - это приложение, которое помогает вам управлять и организовывать файлы на вашем компьютере, делая процесс более удобным и эффективным. Оно предназначено для улучшения просмотра и структурирования папок в File Explorer, сокращая время, затрачиваемое на поиск нужных файлов.

Основные возможности приложения:

  • Создание и сохранение различных представлений папок с настройками, такими как расположение файлов, ширина столбцов, порядок сортировки и другие параметры.
  • Возможность легко переключаться между сохраненными представлениями, что делает процесс работы с файлами более удобным и эффективным.
  • Интеграция в контекстное меню правой кнопки мыши для быстрого доступа к функциям прямо из интерфейса File Explorer.
  • Предоставление инструментов для настройки и оптимизации организации папок, включая изменение расположения столбцов или цветов.

Folder View Painter решает проблемы организации файлов в File Explorer, предоставляя гибкие инструменты для настройки и улучшения процесса управления файлами. Это приложение позволяет вам эффективно работать с файлами, соответствуя вашим индивидуальным предпочтениям и потребностям.

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