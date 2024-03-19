Folder View Painter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LesFerch
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46 Кб
|СКАЧАТЬ
Folder View Painter - это приложение, которое помогает вам управлять и организовывать файлы на вашем компьютере, делая процесс более удобным и эффективным. Оно предназначено для улучшения просмотра и структурирования папок в File Explorer, сокращая время, затрачиваемое на поиск нужных файлов.
Основные возможности приложения:
- Создание и сохранение различных представлений папок с настройками, такими как расположение файлов, ширина столбцов, порядок сортировки и другие параметры.
- Возможность легко переключаться между сохраненными представлениями, что делает процесс работы с файлами более удобным и эффективным.
- Интеграция в контекстное меню правой кнопки мыши для быстрого доступа к функциям прямо из интерфейса File Explorer.
- Предоставление инструментов для настройки и оптимизации организации папок, включая изменение расположения столбцов или цветов.
Folder View Painter решает проблемы организации файлов в File Explorer, предоставляя гибкие инструменты для настройки и улучшения процесса управления файлами. Это приложение позволяет вам эффективно работать с файлами, соответствуя вашим индивидуальным предпочтениям и потребностям.
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...
Отзывы о программе Folder View Painter
Admin
Отзывов о программе Folder View Painter 1.1.3 пока нет, можете добавить...