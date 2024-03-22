Mullvad VPN для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €5.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2024.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):11 / 11 | Статистика
Размер:104,27 Мб
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Mullvad VPN - это удобное приложение для безопасного и анонимного пребывания в Интернете. С помощью этой сетевой утилиты вы можете свободно перемещаться по сети, скрывая ваш реальный IP-адрес и обеспечивая конфиденциальность ваших данных. Mullvad предлагает интуитивно понятный интерфейс, что делает его простым в использовании даже для новичков.

Настройка происходит быстро и легко. После запуска Mullvad создает иконку в области уведомлений на панели задач для быстрого доступа. Для работы требуется учетная запись - ее можно создать, не вводя имя пользователя или адрес электронной почты.

Инструмент автоматически подключается к фейковому адресу сервера, номеру порта и протоколу, показывая статус, страну и IP-адрес, а также оставшееся время. Можно добавить в список новые порты, выбрать предпочтительную страну, а также попросить приложение блокировать интернет при обрыве соединения, пресекать утечки DNS и запускаться при каждом запуске Windows до дальнейшего уведомления. Опытные пользователи могут редактировать конфигурационный файл.

Основные возможности приложения Mullvad VPN:

  • Простая настройка и быстрый доступ к функциям через иконку в области уведомлений.
  • Анонимное подключение к серверам VPN без необходимости вводить личные данные.
  • Поддержка автоматического подключения к серверам с фальшивыми адресами и номерами портов.
  • Возможность выбора предпочтительной страны и блокировка интернета при обрыве соединения.
  • Защита от утечек DNS и исключение шведского трафика для повышения анонимности.
  • Легкая настройка и редактирование конфигурационного файла для опытных пользователей.

В целом, можно сказать, что Mullvad VPN предлагает простое решение для анонимного веб-серфинга и может быть легко использован любым пользователем.

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