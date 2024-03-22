Mullvad VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €5.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2024.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amagicom AB
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|11 / 11 | Статистика
|Размер:
|104,27 Мб
|СКАЧАТЬ
Mullvad VPN - это удобное приложение для безопасного и анонимного пребывания в Интернете. С помощью этой сетевой утилиты вы можете свободно перемещаться по сети, скрывая ваш реальный IP-адрес и обеспечивая конфиденциальность ваших данных. Mullvad предлагает интуитивно понятный интерфейс, что делает его простым в использовании даже для новичков.
Настройка происходит быстро и легко. После запуска Mullvad создает иконку в области уведомлений на панели задач для быстрого доступа. Для работы требуется учетная запись - ее можно создать, не вводя имя пользователя или адрес электронной почты.
Инструмент автоматически подключается к фейковому адресу сервера, номеру порта и протоколу, показывая статус, страну и IP-адрес, а также оставшееся время. Можно добавить в список новые порты, выбрать предпочтительную страну, а также попросить приложение блокировать интернет при обрыве соединения, пресекать утечки DNS и запускаться при каждом запуске Windows до дальнейшего уведомления. Опытные пользователи могут редактировать конфигурационный файл.
Основные возможности приложения Mullvad VPN:
- Простая настройка и быстрый доступ к функциям через иконку в области уведомлений.
- Анонимное подключение к серверам VPN без необходимости вводить личные данные.
- Поддержка автоматического подключения к серверам с фальшивыми адресами и номерами портов.
- Возможность выбора предпочтительной страны и блокировка интернета при обрыве соединения.
- Защита от утечек DNS и исключение шведского трафика для повышения анонимности.
- Легкая настройка и редактирование конфигурационного файла для опытных пользователей.
В целом, можно сказать, что Mullvad VPN предлагает простое решение для анонимного веб-серфинга и может быть легко использован любым пользователем.
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Отзывы о программе Mullvad VPN
Admin
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