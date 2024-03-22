Nicegram для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.26.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:173,57 Мб
СКАЧАТЬ
Nicegram скриншот № 1
Nicegram скриншот № 2
Nicegram скриншот № 3
Nicegram скриншот № 4

Nicegram – это универсальный клиент Telegram, который повышает качество вашего общения. Этот безопасный и многофункциональный клиент обогащает ваш опыт использования мессенджера Telegram, делая его еще более мощным и усовершенствованным, благодаря внедрению искусственного интеллекта. Nicegram объединяет самые актуальные функции и поддержку ИИ, чтобы удовлетворить все ваши потребности в общении.

Основные возможности приложения Nicegram:

  • Безлимитное количество аккаунтов: Управляйте несколькими аккаунтами Telegram одновременно, легко разделяя личные и деловые переписки для более удобной организации вашего времени и коммуникаций.
  • Поддержка ИИ: Позвольте виртуальному ассистенту усовершенствовать вашу переписку, предоставляя умные советы, создавая уникальные тексты и изображения, а также помогая с решением сложных задач.
  • Управление идентичностью пользователя: Контролируйте свое онлайн присутствие с помощью инновационных функций двойного дна, анонимной переадресации, а также отображения даты регистрации и ID. Nicegram предоставляет все необходимые инструменты для формирования вашей цифровой идентичности.
  • Расширенные текстовые функции: Оптимизируйте обмен сообщениями с помощью быстрых ответов, встроенного переводчика, возможности мгновенной переадресации сохраненных сообщений, папок Nicegram и скрытия реакций.
  • Множественные действия: Повышайте продуктивность, управляя несколькими сообщениями одновременно, упоминая всех пользователей, архивируя, удаляя или пересылая сообщения массово, чтобы облегчить выполнение рутинных задач.
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

скачать WhatsAppWhatsApp 2.23.15.11

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

скачать TelegramTelegram 10.9.1

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и...

скачать ViberViber 22.2.3.0

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа...

скачать SkypeSkype 8.114.0.214

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...

скачать DiscordDiscord 220.18

Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми...

скачать Чат РулеткаЧат Рулетка 603074

Простое в использовании Android-приложение, которое представляет собой чат-рулетку,...

Отзывы о программе Nicegram

Admin

Отзывов о программе Nicegram 1.26.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв