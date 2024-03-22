Nicegram – это универсальный клиент Telegram, который повышает качество вашего общения. Этот безопасный и многофункциональный клиент обогащает ваш опыт использования мессенджера Telegram, делая его еще более мощным и усовершенствованным, благодаря внедрению искусственного интеллекта. Nicegram объединяет самые актуальные функции и поддержку ИИ, чтобы удовлетворить все ваши потребности в общении.

Основные возможности приложения Nicegram: