Nicegram для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appvillis
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|173,57 Мб
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Nicegram – это универсальный клиент Telegram, который повышает качество вашего общения. Этот безопасный и многофункциональный клиент обогащает ваш опыт использования мессенджера Telegram, делая его еще более мощным и усовершенствованным, благодаря внедрению искусственного интеллекта. Nicegram объединяет самые актуальные функции и поддержку ИИ, чтобы удовлетворить все ваши потребности в общении.
Основные возможности приложения Nicegram:
- Безлимитное количество аккаунтов: Управляйте несколькими аккаунтами Telegram одновременно, легко разделяя личные и деловые переписки для более удобной организации вашего времени и коммуникаций.
- Поддержка ИИ: Позвольте виртуальному ассистенту усовершенствовать вашу переписку, предоставляя умные советы, создавая уникальные тексты и изображения, а также помогая с решением сложных задач.
- Управление идентичностью пользователя: Контролируйте свое онлайн присутствие с помощью инновационных функций двойного дна, анонимной переадресации, а также отображения даты регистрации и ID. Nicegram предоставляет все необходимые инструменты для формирования вашей цифровой идентичности.
- Расширенные текстовые функции: Оптимизируйте обмен сообщениями с помощью быстрых ответов, встроенного переводчика, возможности мгновенной переадресации сохраненных сообщений, папок Nicegram и скрытия реакций.
- Множественные действия: Повышайте продуктивность, управляя несколькими сообщениями одновременно, упоминая всех пользователей, архивируя, удаляя или пересылая сообщения массово, чтобы облегчить выполнение рутинных задач.
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