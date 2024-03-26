Python Code-Pad для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,5 Мб
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Python Code-Pad - это мобильное приложение для программирования на языке Python, которое поможет вам изучить и писать код на Python прямо на вашем мобильном устройстве. Это компилятор и интегрированная среда разработки (IDE), которые обеспечивают полную функциональность Python 3 на вашем устройстве. Вы сможете легко создавать функции, классы, импортировать модули из стандартной библиотеки и запускать свои сценарии и программы.

Основные возможности приложения Python Code-Pad:

  • Запуск, выполнение и оценка кода Python прямо на вашем мобильном устройстве.
  • Интерпретатор и компилятор Python 3 доступны непосредственно в приложении.
  • Встроенная поддержка искусственного интеллекта для помощи в устранении ошибок, рефакторинге кода и написании комментариев.
  • Полнофункциональный редактор кода с подсветкой синтаксиса, автозаполнением, отменой и повтором действий.
  • Организация кода в модули и работа с несколькими файлами, делая приложение похожим на настоящую IDE.
  • Встроенные задачи по кодированию для практики и улучшения навыков программирования на Python.
  • Доступ к официальной документации и руководству по Python, позволяющему углубиться в изучение языка.

Python Code-Pad - это идеальное приложение как для новичков, так и для опытных разработчиков, которые хотят писать код Python на мобильных устройствах и постоянно улучшать свои навыки программирования.

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