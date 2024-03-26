Python Code-Pad для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CloudBit Ltd.
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,5 Мб
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Python Code-Pad - это мобильное приложение для программирования на языке Python, которое поможет вам изучить и писать код на Python прямо на вашем мобильном устройстве. Это компилятор и интегрированная среда разработки (IDE), которые обеспечивают полную функциональность Python 3 на вашем устройстве. Вы сможете легко создавать функции, классы, импортировать модули из стандартной библиотеки и запускать свои сценарии и программы.
Основные возможности приложения Python Code-Pad:
- Запуск, выполнение и оценка кода Python прямо на вашем мобильном устройстве.
- Интерпретатор и компилятор Python 3 доступны непосредственно в приложении.
- Встроенная поддержка искусственного интеллекта для помощи в устранении ошибок, рефакторинге кода и написании комментариев.
- Полнофункциональный редактор кода с подсветкой синтаксиса, автозаполнением, отменой и повтором действий.
- Организация кода в модули и работа с несколькими файлами, делая приложение похожим на настоящую IDE.
- Встроенные задачи по кодированию для практики и улучшения навыков программирования на Python.
- Доступ к официальной документации и руководству по Python, позволяющему углубиться в изучение языка.
Python Code-Pad - это идеальное приложение как для новичков, так и для опытных разработчиков, которые хотят писать код Python на мобильных устройствах и постоянно улучшать свои навыки программирования.
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