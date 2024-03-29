PureBasic для Windows

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Лицензия: Демо версия | Цена: €79.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.10.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы кода
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Размер:60,28 Мб
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PureBasic - программа представляет собой полноценную интерактивную среду разработки, которая поможет пользователю создать или отредактировать код PureBasic, отладить его, запустить и создать исполняемый файл.

PureBasic был создан как простой язык программирования для начинающих, который берет свое начало от старого BASIC; однако он может быть адресован и более опытным пользователям, которые хотят расширить горизонты своих знаний в области программирования.

Большую часть окна приложения занимает редактор кода, в котором реализована поддержка вкладок, что облегчает опытному пользователю одновременный доступ к строкам кода из разных проектов.

Как и все уважающие себя IDE-программы, PureBasic имеет инструмент отладки для проверки правильности кода. Он включает в себя все обычные опции, необходимые для проверки кода целиком или по частям.

В состав приложения также входит компилятор, позволяющий собрать исходный код в исполняемый файл.

Среди опций, доступных для компилятора, есть возможность запуска синтаксической проверки и компиляции программы с отладчиком или без него. Настроить инструмент можно с помощью панели конфигурации.

Настройка PureBasic позволяет пользователю вносить изменения в окраску различных элементов. Кроме того, она позволяет обогатить панель инструментов необходимыми элементами, чтобы сеанс кодирования проходил как можно более гладко.

Приложение предлагает адекватную среду как для опытных, так и для менее опытных пользователей, а также необходимые утилиты для проверки кода и компиляции его в исполняемый файл. В программе имеется достаточное количество документации как по использованию IDE, так и по закладке основ кодирования на PureBasic.

Возможности PureBasic:

  • Огромный набор внутренних команд (1600+) для быстрого и простого создания приложений или игр.
  • Поддержка Windows (x86 - x64), Linux (x86 - x64), OS X (x64, M1) и Raspberry (arm32, arm64).
  • Ключевые слова на основе языка программирования BASIC.
  • Очень быстрый компилятор BASIC, создающий высокооптимизированные исполняемые файлы.
  • При создании исполняемых файлов не требуются внешние библиотеки DLL, интерпретатор времени выполнения или что-либо еще.
  • Поддержка процедур и структур для расширенного программирования.
  • Полная поддержка юникода.
  • Встроенные контейнеры, такие как массив, список и карта.
  • Сильные типы, сильный синтаксис, чтобы избежать ошибок при программировании.
  • Поддержка пространств имен для легкого повторного использования кода.
  • Доступ к полному API ОС для продвинутых программистов.
  • Простая, но очень быстрая поддержка 2D игр с помощью специальных библиотек (DirectX, OpenGL).
  • Простая и качественная поддержка 3D на основе OGRE.
  • Оптимальное использование доступного оборудования за счет использования высокооптимизированных (ассемблерных) команд.
  • Исходный код переносится между Windows, MacOS X, Linux и Raspberry.
  • Специализированный редактор и среда разработки.
  • Мощный интегрированный отладчик и профилировщик для легкого отслеживания и анализа кода.
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