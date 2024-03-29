PureBasic - программа представляет собой полноценную интерактивную среду разработки, которая поможет пользователю создать или отредактировать код PureBasic, отладить его, запустить и создать исполняемый файл.

PureBasic был создан как простой язык программирования для начинающих, который берет свое начало от старого BASIC; однако он может быть адресован и более опытным пользователям, которые хотят расширить горизонты своих знаний в области программирования.

Большую часть окна приложения занимает редактор кода, в котором реализована поддержка вкладок, что облегчает опытному пользователю одновременный доступ к строкам кода из разных проектов.

Как и все уважающие себя IDE-программы, PureBasic имеет инструмент отладки для проверки правильности кода. Он включает в себя все обычные опции, необходимые для проверки кода целиком или по частям.

В состав приложения также входит компилятор, позволяющий собрать исходный код в исполняемый файл.

Среди опций, доступных для компилятора, есть возможность запуска синтаксической проверки и компиляции программы с отладчиком или без него. Настроить инструмент можно с помощью панели конфигурации.

Настройка PureBasic позволяет пользователю вносить изменения в окраску различных элементов. Кроме того, она позволяет обогатить панель инструментов необходимыми элементами, чтобы сеанс кодирования проходил как можно более гладко.

Приложение предлагает адекватную среду как для опытных, так и для менее опытных пользователей, а также необходимые утилиты для проверки кода и компиляции его в исполняемый файл. В программе имеется достаточное количество документации как по использованию IDE, так и по закладке основ кодирования на PureBasic.

Возможности PureBasic: