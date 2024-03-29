PureBasic для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: €79.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fantaisie Software
|Категория:
|Редакторы кода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|60,28 Мб
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PureBasic - программа представляет собой полноценную интерактивную среду разработки, которая поможет пользователю создать или отредактировать код PureBasic, отладить его, запустить и создать исполняемый файл.
PureBasic был создан как простой язык программирования для начинающих, который берет свое начало от старого BASIC; однако он может быть адресован и более опытным пользователям, которые хотят расширить горизонты своих знаний в области программирования.
Большую часть окна приложения занимает редактор кода, в котором реализована поддержка вкладок, что облегчает опытному пользователю одновременный доступ к строкам кода из разных проектов.
Как и все уважающие себя IDE-программы, PureBasic имеет инструмент отладки для проверки правильности кода. Он включает в себя все обычные опции, необходимые для проверки кода целиком или по частям.
В состав приложения также входит компилятор, позволяющий собрать исходный код в исполняемый файл.
Среди опций, доступных для компилятора, есть возможность запуска синтаксической проверки и компиляции программы с отладчиком или без него. Настроить инструмент можно с помощью панели конфигурации.
Настройка PureBasic позволяет пользователю вносить изменения в окраску различных элементов. Кроме того, она позволяет обогатить панель инструментов необходимыми элементами, чтобы сеанс кодирования проходил как можно более гладко.
Приложение предлагает адекватную среду как для опытных, так и для менее опытных пользователей, а также необходимые утилиты для проверки кода и компиляции его в исполняемый файл. В программе имеется достаточное количество документации как по использованию IDE, так и по закладке основ кодирования на PureBasic.
Возможности PureBasic:
- Огромный набор внутренних команд (1600+) для быстрого и простого создания приложений или игр.
- Поддержка Windows (x86 - x64), Linux (x86 - x64), OS X (x64, M1) и Raspberry (arm32, arm64).
- Ключевые слова на основе языка программирования BASIC.
- Очень быстрый компилятор BASIC, создающий высокооптимизированные исполняемые файлы.
- При создании исполняемых файлов не требуются внешние библиотеки DLL, интерпретатор времени выполнения или что-либо еще.
- Поддержка процедур и структур для расширенного программирования.
- Полная поддержка юникода.
- Встроенные контейнеры, такие как массив, список и карта.
- Сильные типы, сильный синтаксис, чтобы избежать ошибок при программировании.
- Поддержка пространств имен для легкого повторного использования кода.
- Доступ к полному API ОС для продвинутых программистов.
- Простая, но очень быстрая поддержка 2D игр с помощью специальных библиотек (DirectX, OpenGL).
- Простая и качественная поддержка 3D на основе OGRE.
- Оптимальное использование доступного оборудования за счет использования высокооптимизированных (ассемблерных) команд.
- Исходный код переносится между Windows, MacOS X, Linux и Raspberry.
- Специализированный редактор и среда разработки.
- Мощный интегрированный отладчик и профилировщик для легкого отслеживания и анализа кода.
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