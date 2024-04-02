Universal Sync для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.34 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Сравнение, Синхронизация
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Размер:2,12 Мб
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Необходимость вручную копировать или корректировать характеристики файлов в больших объемах данных может быть неэффективной, а также отнимать много времени у пользователя. Однако существует множество инструментов для таких задач, и Universal Sync, как и следует из его названия, был создан для их решения.

Проще говоря, с его помощью вы сможете синхронизировать файлы самых разных типов, на разных носителях, проводить сравнение данных и обеспечивать легкое наследование предпочтительных характеристик файлов.

Когда речь заходит о требованиях к синхронизации файлов, Universal Sync предлагает очень детальный подход, который позволит вам работать с несколькими профилями.

Определить форматы файлов, которые будут использоваться в процессе синхронизации, также несложно: вы сможете перечислить их, используя стандартный синтаксис, и даже задать приложению запрос, прежде чем перейти к следующему формату в списке во время обработки.

После того как вы зададите детали процесса синхронизации, вы получите доступ к очень подробному обзору деталей исходной и целевой директорий, а также задействованных файлов и их размера. Стоит упомянуть, что приложение также работает с удаленными каталогами, что является дополнительным бонусом в плане гибкости.

Благодаря детальному подходу к настройке и практичности Universal Sync может оказаться очень хорошим выбором для тех, кто ценит эффективный способ синхронизации больших объемов данных, независимо от их формата и характеристик.

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