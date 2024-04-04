ArcGIS Field Maps для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:75,86 Мб
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ArcGIS Field Maps - приложение для мобильных Android-устройств, предназначенное для работы с картами и данных в полевых условиях. С его помощью вы можете легко изучать и работать с картами, созданными в ArcGIS, собирать и обновлять данные, а также отслеживать свои передвижения - все это в одном удобном приложении, оснащенном возможностью определения местоположения.

Основные возможности приложения ArcGIS Field Maps:

  • Просмотр высококачественных карт, созданных в ArcGIS.
  • Загрузка карт на устройство для работы в автономном режиме.
  • Поиск объектов, координат и мест.
  • Сбор различных типов объектов и связанных с ними данных (точечных, линейных, площадных).
  • Настройка карт под свои нужды и возможность предоставления доступа к ним другим пользователям.
  • Использование профессиональных GPS-приемников.
  • Сбор и обновление данных с помощью карты или GPS, даже в фоновом режиме.
  • Использование удобных картовых форм для сбора информации.
  • Добавление фотографий и видео к пространственным объектам.
  • Отслеживание местоположения и возможность делиться им.
  • Интеграция с другими приложениями на устройстве для оптимизации рабочих процессов в полевых условиях.
Примечание: использования всех функций сбора и обновления данных в приложении требуется учетная запись ArcGIS.
 
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