ArcGIS Field Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Esri
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|75,86 Мб
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ArcGIS Field Maps - приложение для мобильных Android-устройств, предназначенное для работы с картами и данных в полевых условиях. С его помощью вы можете легко изучать и работать с картами, созданными в ArcGIS, собирать и обновлять данные, а также отслеживать свои передвижения - все это в одном удобном приложении, оснащенном возможностью определения местоположения.
Основные возможности приложения ArcGIS Field Maps:
- Просмотр высококачественных карт, созданных в ArcGIS.
- Загрузка карт на устройство для работы в автономном режиме.
- Поиск объектов, координат и мест.
- Сбор различных типов объектов и связанных с ними данных (точечных, линейных, площадных).
- Настройка карт под свои нужды и возможность предоставления доступа к ним другим пользователям.
- Использование профессиональных GPS-приемников.
- Сбор и обновление данных с помощью карты или GPS, даже в фоновом режиме.
- Использование удобных картовых форм для сбора информации.
- Добавление фотографий и видео к пространственным объектам.
- Отслеживание местоположения и возможность делиться им.
- Интеграция с другими приложениями на устройстве для оптимизации рабочих процессов в полевых условиях.
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