ArcGIS Field Maps - приложение для мобильных Android-устройств, предназначенное для работы с картами и данных в полевых условиях. С его помощью вы можете легко изучать и работать с картами, созданными в ArcGIS, собирать и обновлять данные, а также отслеживать свои передвижения - все это в одном удобном приложении, оснащенном возможностью определения местоположения.

Основные возможности приложения ArcGIS Field Maps:

Просмотр высококачественных карт, созданных в ArcGIS.

Загрузка карт на устройство для работы в автономном режиме.

Поиск объектов, координат и мест.

Сбор различных типов объектов и связанных с ними данных (точечных, линейных, площадных).

Настройка карт под свои нужды и возможность предоставления доступа к ним другим пользователям.

Использование профессиональных GPS-приемников.

Сбор и обновление данных с помощью карты или GPS, даже в фоновом режиме.

Использование удобных картовых форм для сбора информации.

Добавление фотографий и видео к пространственным объектам.

Отслеживание местоположения и возможность делиться им.

Интеграция с другими приложениями на устройстве для оптимизации рабочих процессов в полевых условиях.

Примечание: использования всех функций сбора и обновления данных в приложении требуется учетная запись ArcGIS.

