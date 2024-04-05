Locus GIS - это профессиональное приложение геоинформационных систем, разработанное для автономных полевых работ с геоданными. Оно предоставляет возможность сбора, просмотра и обновления данных непосредственно на месте работы. Приложение обеспечивает широкий выбор функций и доступ к различным онлайн, офлайн и WMS картам.

Основные возможности приложения Locus GIS:

Автономный сбор и обновление полевых данных.

Возможность сохранения точек с текущим или произвольным местоположением.

Создание линий и многоугольников с помощью записи движения.

Настройка атрибутов для более детального описания данных.

Добавление фотографий, видео/аудио или рисунков в качестве вложений к точкам.

Руководство к точкам для удобной навигации.

Сбор данных о местоположении для записи полигонов/линий или наведения на цель даже в фоновом режиме.

Возможность импорта и редактирования файлов формата ESRI SHP.

Экспорт данных в файлы формата ESRI SHP или CSV.

Экспорт целых проектов в QGIS для дальнейшей работы.

Доступ к разнообразным картам для онлайн использования или скачивания.

Поддержка источников WMS для расширения выбора карт.

Возможность работы с автономными картами в различных форматах, включая MBTiles, SQLite, MapsForge, TAR, GEMF, RMAP, а также пользовательские данные OpenStreetMap или темы карт.

Измерение расстояний и площадей для более точных данных.

Поиск и фильтрация информации в атрибутивных таблицах.

Редактирование стилей и текстовых меток для улучшения визуализации данных.

Организация данных в удобные слои и проекты для лучшей структуризации.

Locus GIS успешно применяется в различных отраслях, таких как сбор данных об окружающей среде, управление лесными ресурсами, сельское хозяйство, энергетика, инженерные и строительные работы, геология, городское планирование и дорожное строительство.