Locus GIS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Asamm Software, s. r. o.
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,86 Мб
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Locus GIS - это профессиональное приложение геоинформационных систем, разработанное для автономных полевых работ с геоданными. Оно предоставляет возможность сбора, просмотра и обновления данных непосредственно на месте работы. Приложение обеспечивает широкий выбор функций и доступ к различным онлайн, офлайн и WMS картам.
Основные возможности приложения Locus GIS:
- Автономный сбор и обновление полевых данных.
- Возможность сохранения точек с текущим или произвольным местоположением.
- Создание линий и многоугольников с помощью записи движения.
- Настройка атрибутов для более детального описания данных.
- Добавление фотографий, видео/аудио или рисунков в качестве вложений к точкам.
- Руководство к точкам для удобной навигации.
- Сбор данных о местоположении для записи полигонов/линий или наведения на цель даже в фоновом режиме.
- Возможность импорта и редактирования файлов формата ESRI SHP.
- Экспорт данных в файлы формата ESRI SHP или CSV.
- Экспорт целых проектов в QGIS для дальнейшей работы.
- Доступ к разнообразным картам для онлайн использования или скачивания.
- Поддержка источников WMS для расширения выбора карт.
- Возможность работы с автономными картами в различных форматах, включая MBTiles, SQLite, MapsForge, TAR, GEMF, RMAP, а также пользовательские данные OpenStreetMap или темы карт.
- Измерение расстояний и площадей для более точных данных.
- Поиск и фильтрация информации в атрибутивных таблицах.
- Редактирование стилей и текстовых меток для улучшения визуализации данных.
- Организация данных в удобные слои и проекты для лучшей структуризации.
Locus GIS успешно применяется в различных отраслях, таких как сбор данных об окружающей среде, управление лесными ресурсами, сельское хозяйство, энергетика, инженерные и строительные работы, геология, городское планирование и дорожное строительство.
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Admin
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