Locus GIS для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,86 Мб
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Locus GIS - это профессиональное приложение геоинформационных систем, разработанное для автономных полевых работ с геоданными. Оно предоставляет возможность сбора, просмотра и обновления данных непосредственно на месте работы. Приложение обеспечивает широкий выбор функций и доступ к различным онлайн, офлайн и WMS картам.

Основные возможности приложения Locus GIS:

  • Автономный сбор и обновление полевых данных.
  • Возможность сохранения точек с текущим или произвольным местоположением.
  • Создание линий и многоугольников с помощью записи движения.
  • Настройка атрибутов для более детального описания данных.
  • Добавление фотографий, видео/аудио или рисунков в качестве вложений к точкам.
  • Руководство к точкам для удобной навигации.
  • Сбор данных о местоположении для записи полигонов/линий или наведения на цель даже в фоновом режиме.
  • Возможность импорта и редактирования файлов формата ESRI SHP.
  • Экспорт данных в файлы формата ESRI SHP или CSV.
  • Экспорт целых проектов в QGIS для дальнейшей работы.
  • Доступ к разнообразным картам для онлайн использования или скачивания.
  • Поддержка источников WMS для расширения выбора карт.
  • Возможность работы с автономными картами в различных форматах, включая MBTiles, SQLite, MapsForge, TAR, GEMF, RMAP, а также пользовательские данные OpenStreetMap или темы карт.
  • Измерение расстояний и площадей для более точных данных.
  • Поиск и фильтрация информации в атрибутивных таблицах.
  • Редактирование стилей и текстовых меток для улучшения визуализации данных.
  • Организация данных в удобные слои и проекты для лучшей структуризации.

Locus GIS успешно применяется в различных отраслях, таких как сбор данных об окружающей среде, управление лесными ресурсами, сельское хозяйство, энергетика, инженерные и строительные работы, геология, городское планирование и дорожное строительство.

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